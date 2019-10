Alfaro y una práctica en la que Tevez fue marginado por precaución

Entornointeligente.com /

Gustavo Alfaro, director técnico de Boca Juniors, dispuso hoy una práctica de fútbol con los posibles titulares que recibirán a River el martes próximo por semifinales de la Copa Libertadores, mientras que Carlos Tevez no se entrenó, afectado por una pequeña molestia en uno de sus gemelos. No obstante, allegados al equipo “xeneize” indicaron que el “Apache” no corre ningún riesgo y podrá jugar -si el técnico así lo decide- en el decisivo encuentro a jugarse en la Bombonera, en el cual Boca debe remontar un 2-0 en contra si quiere llegar a la final del máximo certamen sudamericano. Tevez, quien llegó hoy al entrenamiento acompañado por una de sus hijas, no participó de la práctica de fútbol realizada en la cancha principal de Casa Amarilla entre los posibles titulares y la reserva. Alfaro puso en cancha a Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Emmanuel Mas; Eduardo Salvio, Ivan Marcone, Agustín Almendra y Alexis Mac Allister; Mauro Zarate y Jan Hurtado. Este es el tercer equipo que el técnico prueba en las prácticas de preparación para el superclásico. 💬 “Primero tenemos que pensar en Racing”

¡No te pierdas la palabra de @alemacallister antes del duelo frente a Racing por Superliga y la revancha del próximo martes por Copa Libertadores! #VamosBoca 👊 pic.twitter.com/LXMaM02t7x

— Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) October 15, 2019 Los cambios respecto de los otros dos ensayos fueron la presencia de Almendra por Tevez, por lo que Mac allister pasó a la posición de volante por izquierda; Zárate jugó más adelantado y el juvenil venezolano Jan hurtado -había estado con su selección- ingresó por Franco Soldano. Más allá de su ausencia en el táctico de hoy, todo el “mundo Boca” piensa que Tevez estará desde el arranque contra River dentro de una semana. Mañana se reincorporará el paraguayo Junior Alonso, convocado por la selección de su país para la fecha FIFA, quien puede llegar a jugar si el entrenador pone una de línea de tres defensores centrales, algo que a esta altura parece difícil ya que sería un 4-4-2 o un 4-2-3-1 el dibujo de la estrategia de Alfaro ante River. En tanto, el delantero Ramón Ábila -en lucha contra el tiempo, que le juega en contra- busca recuperarse de una fuerte molestia en el músculo sóleo derecho, por lo que trabajó otra vez en kinesiología. etiquetas Boca Copa Libertadores Gustavo Alfaro Carlos Tevez

