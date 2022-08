Alfa Romeo Giulia, llega el restyling, con los kits visuales y de infoentretenimiento de Tonale-Corriere.it

Entornointeligente.com /

Entre las imágenes robadas y las torpezas, parece claro que la nueva serie sedán estará inspirada en el nuevo SUV de Biscione. Con diferentes elementos estilísticos y actualización de equipos.

la de julia-stelvioy quizás más – un cambio muy importante : No solo porque el sedán Alfa Romeo Se estrenó en 2016 y por tanto hay que renovarlo, pero sobre todo porque tendrá que tomar forma para 2027, cuando sale de escena (salvo sorpresas emocionantes) Porque Biscione solo producirá coches eléctricos . Pero dado el glamour del mercado, tener una berlina con motores térmicos en la gama sigue siendo un arma más. Jean-Francois Imbrato, No. 1 de Alfa Romeo, dijo que Giulia y Stelvio son grandes productos, y estamos trabajando en ellos, seguramente serán parte de las novedades de 2023. Como es habitual en estos casos después del teaser oficial allí. son rumores, fotos robadas y fotos de pruebas con el coche en versión convincente. Así como no faltan los productos falsificados que finalmente engañan a los creyentes.

como cambia Si la carrocería permanecerá sin cambios, pueden ser guardabarros y faros. Las tiras de parachoques (especialmente el parachoques delantero) se reanudarán. Un enfoque que hace referencia al enfoque Tonale, para crear un sentimiento familiar diseñado para unir todos los modelos Arese . Así, el trilobo es más grande y menos «blando», pero también nuevas tomas de aire y escapes revisados. Estos cambios también podrían permitir la introducción de faros más delgados y nítidos. Los gráficos del interior sin duda se actualizarán, quizás con nuevos LED de funcionamiento diurno diseñados para recordar la estética de los futuros proyectores Tonale. Entonces, una firma luminosa que enfatizaría las luces altas y bajas al separarlas visualmente. Un proceso similar también se puede realizar en la parte trasera, donde los conjuntos de luces deben mantener el aspecto actual, proponiendo una nueva configuración de LED y acabados específicos.

interior En cuanto al interior, fotos y rumores de Carscops Sugiera que para Julia hay varias opciones sobre la mesa: Debería llegar con un volante actualizado y un nuevo selector de transmisión, excluyendo todo el cambio de estilo del tablero. . Las novedades en materia de información y entretenimiento son más que seguras, comenzando por la pantalla táctil de 10,25 pulgadas del sistema multimedia que puede adoptar el sistema operativo Maserati Grecale. Separación del tren motriz: con toda probabilidad aparecerá por primera vez en el Giulia una variante híbrida, necesaria para reducir las emisiones en la etapa de homologación. Pero no será un sistema complementario, ni será un sistema completo: el Giulia Hybrid explotará casi con seguridad una tecnología MHEV de 48V similar a la que ya existe en la gama Maserati, con un generador eléctrico encargado de la recuperación de energía y del arranque térmico. motor. No se excluye una pequeña cantidad de caballos para alimentar el motor 2.0 turbo de gasolina y el 2.2 diesel de cuatro cilindros, siempre que este último no abandone la escena por las decisiones del grupo Stellantis.

19 de agosto de 2022 (cambio el 19 de agosto de 2022 | 12:40)

© Reproducción reservada

Continue Reading Source link

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com