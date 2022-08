Alexis Sánchez aclara sus dichos sobre «no sentirse querido en Chile»: «Lo dije por algunos periodistas, no por mi gente que amo»

Entornointeligente.com /

En medio de su presentación oficial en el Olympique de Marsella, el «niño maravilla» lanzó una crítica que no fue bien recibida en Chile al comparar lo sucedido ayer con lo que vive en suelo nacional. «El recibimiento de ayer fue algo lindo. En todas partes me han recibido bien. Como dice el dicho, uno nunca es ídolo en su país. Me siento muy querido en el extranjero». Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

La llegada de Alexis Sánchez al Olympique de Marsella ha acaparado todas las cámaras nacionales y francesas, puesto que desde el club francés existe una gran ilusión sobre lo que puede entregar el «niño maravilla» en su paso por Francia.

Ayer fue recibido por una multitud en el aeropuerto de Marsella y hoy fue el turno de la presentación oficial que incluyó una conferencia de prensa que significaron las primeras palabras del delantero nacional como flamante refuerzo del único club francés en ganar una Champions League.

También te puede interesar:

Recibido como superhéroe: Marsella presentó el fichaje de Alexis Sánchez con video al estilo Marvel

Caótica llegada de Alexis Sánchez a Marsella: fanáticos del Olympique lo recibieron con bengalas en el aeropuerto a falta de la oficialización de su traspaso

Conferencia Al tomar el micrófono, Sánchez habló sobre el recibimiento de ayer y su momento físico actual: «Lo de la afición me sorprendió. Aman a este club. En lo físico me he estado entrenando en Milán. Me falta tener más contacto con el balón, ajustar algunos detalles, pero físicamente me encuentro bien».

También fue consultado sobre su conocimiento del club, a lo que indicó que «me han comentado que es un equipo que tiene mucha historia, el más grande de Francia, que es el único que ha ganado la Champions. No ha sido campeón hace diez años y es un reto para mí, porque quiero ganar. He jugado con alguno en el Arsenal. No los conozco mucho, mucho, pero espero hacerlo ahora que los veré todos los días».

Al abordar los objetivos que tiene en el club francés, Sánchez manifestó que «jugar Champions es algo lindo para todo jugador. Competir en lo mío. En todos lados gané títulos. Vengo a ganar algo. Fui al Inter que no ganaba hace tiempo y aquí también. El grupo es bueno, el entrenador y la dirigencia también. La idea mía es ganar algo acá».

En esa línea, el «niño maravilla» lanzó una crítica que no fue bien recibida en Chile al comparar lo sucedido ayer con lo que vive en suelo nacional, sumado a que comentó sobre el plantel del OM. «El recibimiento de ayer fue algo lindo. En todas partes me han recibido bien. Como dice el dicho, uno nunca es ídolo en su país. Me siento muy querido en el extranjero. Son cosas lindas que te llegan en el momento en que menos se espera. Eso hace dimensionarlo. De la liga, vi que el equipo es intenso. Presionamos alto. Me gusta el estilo, cómo presionamos. Ganar 4-1 es algo lindo».

«Me gusta la presión, que las cosas sean difíciles para yo hacerlas fáciles. La presión me ha acompañado en toda mi carrera. Estar en el Barcelona, el Arsenal o el Manchester United te enseña a eso. A convivir con la presión», complementó.

Aclaración de los dichos Las palabras del goleador histórico de la selección nacional hicieron rápidamente eco en Chile, quienes criticaron estos dichos de Sánchez. A lo que el propio jugador mediante Instagram aclaró lo que quiso decir.

«Lo dije…por algunos periodistas que hablan, inventan y critican sin saber desde Chile.. (OJO NO todos)…Cuiden a los más jóvenes», indicó Sánchez en sus redes.

También aprovechó su publicación para expresar que la publicación no era para la gente de nuestro país. «No lo digo, por mi gente ni por los niños de mi país, que amo, y que cada vez que voy a Chile, me dan amor y energía», complementó.

Créditos: alexis_officia1

Síguenos en

LINK ORIGINAL: El Mostrador

Entornointeligente.com