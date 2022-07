Alexandre Yokochi, a natação e o destino do mundo

Entornointeligente.com /

Não foi lá que Portugal celebrou a primeira medalha, mas os Jogos Olímpicos de Los Angeles em 1984 são a primeira grande celebração no maior dos palcos desportivos. O país ficou acordado até às três da manhã para ver Carlos Lopes cortar a meta sozinho no Coliseu de Los Angeles e conquistar o primeiro ouro olímpico do desporto português. Nas quatro décadas seguintes, Rosa Mota, Fernanda Ribeiro, Nelson Évora e Pedro Pichardo deram continuidade à conquista de Lopes. Mas esses Jogos californianos continuam a ser o palco de um feito único e irrepetível no desporto português. Alexandre Yokochi não foi campeão, nem medalhado, mas continua a ser o único finalista português na natação olímpica.

