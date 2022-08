Entornointeligente.com /

Alexandre de Moraes ordena prisão preventiva de homem que ameaçou Lula e ministros do STF Ministro acolheu pedido da Polícia Federal, que considerou que eventual soltura causaria prejuízo à ordem pública. Na decisão, Moraes escreveu que há 'fortes indícios' de que o extremista integra uma associação criminosa. Por Camila Bomfim, GloboNews — Brasília

01/08/2022 08h06 Atualizado 01/08/2022

O ministro Alexandre de Moraes , do Supremo Tribunal Federal ( STF ), ordenou a prisão preventiva de Ivan Rejane Fonte, homem que ameaçou em vídeos o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ministros da Corte.

Ivan Rejane já está preso , pela divulgação do material com as ofensas e ameaças a autoridades. Só que a prisão era temporária, com prazo de cinco dias. A prisão preventiva não tem prazo definido de duração.

Preso por ordem de Moraes fica calado no depoimento à PF

A decisão de Moraes acolhe pedido da Polícia Federal . Segundo o delegado que conduz as investigações, uma eventual soltura do extremista teria impactos na ordem pública, «tanto pelo potencial prosseguimento na prática delitiva (como já demonstrado), quanto pela recepção de uma mensagem equivocada de que as condutas praticadas por Ivan Rejane são toleradas pelo Estado».

Em um dos vídeos que motivaram a prisão, Ivan Rejane disse que Lula deveria andar com segurança porque ele iria «caçar» o ex-presidente, a deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR) e o deputado Marcelo Freixo (PSB-RJ).

Na mesma gravação, o extremista diz que vai «caçar principalmente» ministros do STF e cita os nomes de Alexandre de Moraes, Luís Roberto Barroso, Luiz Fux, Luiz Edson Fachin, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Rosa Weber.

Em sua decisão, Moraes escreveu que há «fortes indícios» de que Ivan Rejane integra uma associação criminosa.

«A prisão preventiva se trata, portanto, de medida razoável, adequada e proporcional para garantia da ordem pública com a cessação da prática criminosa reiterada, havendo, neste caso, fortes indícios de que o investigado integra associação criminosa», escreveu o ministro.

Ainda segundo Moraes, a PF demonstrou, por meio de transcrição do material apreendido em buscas no endereço de Ivan Rejane, que o investigado usa a violência como meio de «atingir seu intento criminoso em relação a ministros do STF e políticos».

Discurso de ódio camuflado

O ministro reproduziu trechos do pedido da PF para transformar a prisão temporária em preventiva. Em uma dessas passagens, a polícia afirma que a ação «criminosa» de Ivan Rejane faz parte de um contexto maior, de ataque ao Judiciário, às eleições e de incentivo à «desobediência civil».

A PF escreveu ainda que essa prática camufla o discurso de ódio como se fosse «liberdade de expressão».

«É fato público e notório que a prática criminosa ora investigada está inserida em contexto mais abrangente de acirramento dos ânimos, do estímulo ao enfrentamento a oponentes políticos e de tentativas de enfraquecimento do Poder Judiciário, o qual inclusive é incumbido da realização do pleito eleitoral que se avizinha. Esse ambiente de incentivo à desobediência civil, à caça de ‘inimigos’, à camuflagem do discurso de ódio sob o manto da liberdade de expressão é, ao mesmo tempo, causa e efeito desse tipo de crime que tem se tornado tão frequente nos meses recentes», avaliou a PF.

