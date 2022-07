Alexandra Grande se proclama subcampeona en los Juegos Mundiales 2022

Entornointeligente.com /

Alexandra Grande, en el debut, había vencido 3-2 a la sueca Anna-Johanna Nilsson. Luego superó 6-5 a la eslovaca Ingrida Suchankova y a la canadiense Haya Jumma, por ‘Senshu’, luego de un 4-4. Así consiguió su pase a las semifinales. En la instancia previa a la final, la karateca de 32 años, expuso su mejor kumite para salir vencedora y lograr meterse en la lucha por la medalla dorada. En el último combate, el Bill Battle Coliseum fue testigo de la gran pelea entre Anita Serogina y Grande, que finalmente la ganó la europea con un reñido 3-2 en la modalidad kumite 61 kg. «Tuve una lesión muy dura y complicada. Estuvimos entrenando con estimuladores ( complex) y fisioterapeutas. No fuimos al Panamericano de Karate ni tampoco a los Juegos Bolivarianos para no arriesgar y fue la mejor decisión. Junto con mi entrenador, tuvimos un trabajo muy inteligente que tuve que mejorar mi paciencia. Agradezco a todas las personas que estuvieron desde el día uno de mi lesión hasta ahora. Gracias IPD todo el apoyo y a mis auspiciadores» , dijo la Alexandra Grande. La exponente nacional se convirtió en la primera peruana en ganar dos medallas en los Juegos Mundiales. En 2017 fue campeona en Wroclaw, en Polonia. Los Juegos Mundiales, en el que se compite deportes que no son considerados en los Juegos Olímpicos, se llevará a cabo hasta el 17 de julio próximo. (FIN) INT/JSO Publicado: 10/7/2022

