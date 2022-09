Alex Saab y la ONU están secuestrados

Entornointeligente.com /

A la fecha actual Alex permanece secuestrado en Estados Unidos al igual que la ONU permanece secuestrada en Estados Unidos, pues no se entiende como dicho organismo multilateral ha permitido que se bloquee a nuestro país.

Recientemente se denunció que el diplomático Alex Saab está secuestrado en Estados Unidos y a eso le antecede la declaración del presidente Nicolás Maduro, pese a ello la ONU no ha emitido ninguna resolución y solamente el Consejo de Derechos Humanos ha sentado posición respecto a esta barbarie cometida por Estados Unidos. De acuerdo a ello, valdría la penar recapitular una de las declaraciones del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, al determinar que «la pandemia de la COVID-19 no es solo una emergencia sanitaria. Es una crisis económica, una crisis social y se está convirtiendo en una crisis de derechos humanos.» Dentro de ese enfoque queda claro que luego de la declaración de la emergencia sanitaria a nivel mundial muchos gobiernos tomaron las medidas para ayudar a los pueblos a enfrentar dicho fenómeno. Sin embargo países como Estados Unidos, donde actualmente se ubica la sede de la ONU, se tomaron el atrevimiento de robarle materiales a otros países aplicando una especie de patente de corso. En este contexto habría que entender que efectivamente la pandemia del coronavirus en sus inicios desató mucha desesperación en la población a tal punto, que fue Estados Unidos uno de los principales países que se encargara de robar material médico a otras naciones y que no haya habido una declaración de parte de Antonio Guterres respecto a este inhumano acontecimiento. Esta situación se presento debido a que en la misma nación norteamericana había una escasez de insumos para poder atender la emergencia sanitaria, mientras que en contraparte medios de desinformación como el New York Times criticaban las medidas tomadas por el ejecutivo nacional para hacer frente a la pandemia, satanizando su accionar y desvirtuando completamente el trabajo que se ha venido haciendo y que hoy nos coloca como uno de los países con menores cifras en cuanto a la evolución de la pandemia. A esto habría que sumarle el bloqueo que se aplico de 10 millos de USD a nuestro país el banco Suizo UBS plegándose al esquema hostil de Estados Unidos contra nuestro país, dichos fondos eran destinados a la adquisición de vacunas a través del mecanismo COVAX para dar respuesta a la población y la razón por la que según el banco bloqueaba el dinero venezolano era porque debían investigarlo.

La ONU respecto a Venezuela

Estas maniobras mencionadas anteriormente aplicadas desde el exterior a nuestra población y que se traducen en crímenes contra el pueblo venezolano, Estados Unidos vende como una artificio legal evidenciando claramente el irrespeto de un gobierno que alberga dentro de su territorio a la sede de la Organización de Naciones Unidas y que, en ese escenario el secretario general de dicha organización no se haya pronunciado respecto a este hecho.

Es así como notamos un silencio cómplice de parte de Antonio Guterres, quizá porque la sede de la ONU está dentro del territorio del país que se abroga ser potencia, entendiendo entonces que la Organización de Naciones Unidas se encuentra secuestrada en territorio norteamericano por el hecho de no pronunciarse respecto a diversas maniobras hostiles que comete este Estados Unidos contra otras naciones y que encima de ello dicha nación norteamericana forme parte del consejo de seguridad de esta instancia multilateral. De este modo vemos como la Organización de Naciones Unidas esta coartada a la hora de emitir una resolución y que su accionar trabaja de manera tendenciosa a favor de las políticas de Washington. Por otra parte, no es secreto que actualmente nuestro país está bloqueado unilateralmente por Estados Unidos sin una debida resolución de la Organización de Naciones Unidas y al día de hoy el bloqueo se mantiene en base a una serie de órdenes ejecutivas que buscan criminalizar a un gobierno soberano por no ser vasallo de la Casa Blanca. En estas «órdenes ejecutivas» estados Unidos osadamente califica al gobierno venezolano como criminal y ademas se atribuyen el papel de juez y verdugo para emprender una persecución extraterritorial a entidades, organizaciones, corporaciones, gobiernos y agentes que colaboren con nuestro país para romper el bloqueo. Todo ello se hace con la anuencia y el silencio de la ONU.

Alex Saab, la amenaza del gobierno norteamericano.

De acuerdo a lo expuesto, ahora se entiende claramente porque Alex Saab representaba una amenaza inusual y extraordinaria para los intereses de Estados Unidos, pues dicho agente antibloqueo había emprendido un viaje en plena pandemia para contrarrestar los efectos que esta desencadenaría e iba a buscar los insumos necesarios para ello. En pleno inicio del año 2020 donde todos estaban aislados en sus casas llenos de temor y nerviosismo, este héroe se desprendió de su familia y sus seres queridos para cumplir una misión humanitaria en favor de la población venezolana. Esa fué la principal razón del gendarme mundial para perseguirlo, secuestrarlo, torturarlo y vilipendiarlo, pues para ellos irónicamente «violar su bloqueo» era un delito, mas no era delito para Estados Unidos privar a nuestra población de medicamentos, alimentos, combustible y diversos insumos para atender a pacientes con cáncer que ya no se podían atender a través de la Fundación Simón Bolívar porque nos robaron CITGO, así como atender y hacerle frente a la pandemia del COVID-19. A la fecha actual Alex permanece secuestrado en Estados Unidos al igual que la ONU permanece secuestrada en Estados Unidos, pues no se entiende como dicho organismo multilateral ha permitido que se bloquee a nuestro país, y que hable deliberadamente de derechos humanos cuando quienes en realidad han violado los derechos humanos de nuestra población ha sido el gobierno norteamericano con su bloqueo y sus mal llamadas «sanciones». Del mismo modo al Estados Unidos secuestrar al diplomático Alex Saab, estos buscaban coartarle a Venezuela el acceso a aquellos insumos que el traía audazmente a nuestra nación.

En ese sentido el presidente Nicolás Maduro en varias oportunidades ha pedido el cese al bloqueo así como ha pedido la libertad del diplomático venezolano y hasta la fecha sabiendo Guterres que el enviado especial venezolano estaba llevando a cabo una misión especial para nuestro país, aun no se concibe su silencio respecto a todas las agresiones a las que ha sido sometido el diplomático venezolano así como nuestra población cuyo único delito ha sido no servirle de peón a la casa blanca.

Dicho de otra forma pareciera que enfrentar un bloqueo, que es un crimen de lesa humanidad, y enfrentar la pandemia de la COVID-19 es un delito para Estados Unidos cuando se trata de Venezuela, y bajo ese sentido común es que Estados Unidos vende su doctrina y subyuga a países, instituciones y en este caso a instancias multilaterales.

LINK ORIGINAL: Aporrea

