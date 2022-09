Alex Saab un mercader que desea pasar como mesías

Entornointeligente.com /

El destino dl hijo del jefe de la Policía Civil de Colombia durante más de un cuarto de siglo o sea Alex Saab, parece ser mantenerse en la cárcel por mas tiempo del que sus » heroicos» defensores pensaron en algún momento y es que esto de hacer de un mercader un mesías no dio resultado, un mercader de y como mercader se queda y hoy en la medida que se va deshojando la margarita de la corrupción oficial en Venezuela, es difícil creer que este sujeto no tenga un rabo de paja, y que solamente agarro candela.

Hace casi un año estuve en Colombia dando unos talleres de fotografía en Bogotá y aproveché para acercarme a Barranquilla. Una semana agradable entre el calor, el ruido y la alegría barranquillera y fue en esas cosas de celebración cuando en un bar escuche decir «se jodió Lord Barranquilla» no fue un comentario vacío de un bebedor en un bar barranquillero fue una expresión en alta voz que hizo que mas de una risa escapara y que una carcajada se escuchara en ese lugar de luces opacas y olor a cerveza.

Las prioridades para el gobierno de Venezuela y los socios de Alex Saab en territorio nacional ya son otras, es ante todo la lucha por la supervivencia, aprender a navegar con el nuevo presidente de Colombia, implementar una batalla (mediática) contra la corrupción administrativa, penetración de los partidos políticos de oposición y destrucción desde debajo de todo intento de organización social que intente desocupar del poder a los jerarcas del totalitarismo venezolano.

Alex Saab es una moneda que el tiempo hizo que se devaluara con más violencia que el nuestro símbolo monetario, Alex no sirve en este momento para ningún cambio o intercambio y si represento algo de interés mediático para un Estado que desea jugar a ser victima y verdugo al mismo tiempo, eso es hoja pasada.

Saab un «venezolano» sin numero de cedula de identidad, llama la atención como estos cabilderos de un excolaborador de la DEA se rasgan las vestiduras en una defensa que ellos mismos saben que carece de toda credibilidad, es la defensa de un testaferro y quien sabe que otra cosa tendrá el barranquillero que sigue siendo barranquillero y que hasta ahora el gobierno o las autoridades venezolanas no presentan prueba alguna de los pasaos dados por el excolaborador de la DEA para obtener su naturalización.

¿Cuánto dinero gasta el «movimiento» free Alex Saab? Si algo funciona en Venezuela es la opacidad y de esto no hay duda. Alguien conoce la cifra de gastos que, en viajes, publicidad, cabildeo, relaciones internacionales, traslados, contactos, impresos, paginas de periódicos, foros, etc. ¿Se gastan en la campaña del ciudadano colombiano Alex Saab?

Busquen en noticias y podrán ver los viajes, las salidas, los impresos que se gastan en todas partes del mundo y como se utilizan recursos del Estado para intentar hacer de un mercader un mesías. La realidad supera la ficción casi siempre y nuevamente ocurre en esta parte del continente, donde el chico de Barranquilla que no tiene cedula de identidad es venezolano por deseos de algunos sin cumplir los requisitos de ley, que un mercader desea ser benefactor y donde un excolaborador de la DEA tiene que ser maquillado mediáticamente para convertirlo en un mártir. Alex es solo un mercader con márgenes increíbles de ganancia. Y solo eso, lo otro son amables invenciones de actos heroicos, libros de cartas desde prisión que de inmediato se le nota el tufo a que algún escritor de poco vuelo y prosa cursi escribe misivas para ablandar algún corazón ya blando.

Quiero imaginar que el presidente de Colombia tiene mas datos de cualquiera de los adalides de la defensa de Alex Saab y veamos como se refiere al mismo, recordemos quien es Alex Saab según el presidente de Colombia:

«En la entrevista se le recordó que fue la administración de Nicolás Maduro la que paralizó el proceso de manera unilateral debido a que fue consumada la extradición de Saab a EEUU, ya que el empresario es considerado un «diplomático» que debe estar en la mesa de negociación con la oposición.

Cuando se le preguntó específicamente si estaba de acuerdo con su liberación para reanudar las negociaciones, Petro contestó: «Ese es un asunto de ellos. Álex Saab es colombiano, uribista. ¿Sabes cómo llegó el famoso video de las bolsas? A través de Álex Saab». https://talcualdigital.com/gustavo-petro-califico-de-uribista-al-empresario-alex-saab/

Yo no me atrevo a decir que Alex Saab es un hombre malo, pero de que no es un buen samaritano (en el sentido bíblico) de eso estoy seguro que no es y hasta ahora no ha demostrado lo contrario. Quizás un lobo que quiere ahora aparecer como un cordero.

LINK ORIGINAL: Aporrea

Entornointeligente.com