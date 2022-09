Alex Saab pidió dos testigos para demostrar que trabajaba como diplomático

Entornointeligente.com /

El empresario colombiano Alex Saab pidió a un tribunal federal en la Florida que le permita presentar dos testigos por videoconferencia para poder demostrar que trabajaba como diplomático de Venezuela, cuando fue arrestado en Cabo Verde en junio de 2020.

«El acusado busca el testimonio por videoconferencia de los testigos VZ Testigo 1 y VZ Testigo 2». Esto lo explica la moción de 12 páginas publicada el viernes en la que los potenciales testigos no son identificados.

En el documento se indica que uno de los potenciales testigos es un miembro activo de la Guardia Nacional de Venezuela. Mientras tanto el segundo es un funcionario del Gobierno de ese país. Ambos serían un vehículo para intentar probar la inmunidad diplomática del reo.

Saab se ha comprometido a ofrecer los nombres de sus testigos antes del 17 de octubre. Ya para el 31 de ese mes está programada una audiencia donde se abordaría si es merecedor o no de la inmunidad diplomática, como alega.

La defensa de Saab argumenta que los testigos no pueden viajar a EEUU debido a que este país no tiene embajada en Venezuela. Para hacerlo tendrían que viajar a la legación diplomática en Bogotá, Colombia, pero no les daría tiempo a tramitar entrevista de solicitud de visa.

En la descripción que aparece en la moción Saab asegura que el Testigo 1 le dio seguridad a é y su familia. Especialmente cuando se desempeñaba como «enviado especial» del gobierno venezolano.

«Tiene conocimiento personal del estatus diplomático del señor Saab, sus viajes y sus reuniones diplomáticas con funcionarios iraníes», alega el empresario.

En tanto, el Testigo 2, es un funcionario de Caracas que se desempeñó como diplomático en Cabo Verde. Este tiene conocimiento de la reacción y gestiones del gobierno de Maduro tras el arresto de Saab.

Con información de Primer Informe

SuNoticiero

LINK ORIGINAL: Su Noticiero

Entornointeligente.com