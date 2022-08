Alex Martínez vibra las cuerdas del arpa al fusionar el joropo y el rock clásico

Entornointeligente.com /

CARACAS.-El arpista, solista venezolano y creador del género «Jorockpo» , Alex Martínez , explicó que sus interpretaciones son una mezcla del joropo con el rock clásico, en las cuales hace transiciones a través de las cuerdas del arpa para generar las notas melodiosas de estos dos géneros musicales que se resumen en «Jorockpo».

«El Jorockpo es una fusión del joropo con el rock clásico. Yo lo veo muy sutilmente con el joropo, porque allí hay una transición», explicó.

Comentó que en 2019 subió a YouTube un video casero con una interpretación del tema «Nothing else matters», el cual contó con un like de la agrupación Metallica . Posteriormente, le escribieron los productores de la iconica banda para ser incluido en un documental por su aniversario 40.

«Ellos me contactaron por Instagram y me dijeron que les pareció matador el covers; y que si estaba interesado en aparecer en el documental del 40 aniversario de ellos. Obviamente dije que sí. Estaba con un amigo que me dijo que tuviese cuidado con una estafa, pero yo le respondí que yo no tenía plata, que no iba a pasar nada y lo iba a intentar. Salió todo esto y lo demás es historia. En marzo aparecimos en el documental donde aparecen 11 artistas a nivel mundial haciendo covers de Metallica. La diferencia con nosotros es que Metallica nos incluyó tocando el tema de ellos, pero también tocando joropo y con bailarines», relató.

En agosto de 2021 hizo el video oficial de la versión con arpa en el que aparece en la Hundición de Yay, en Sanare, estado Lara , y en diciembre de ese año es cuando el arpista es contactado por los productores de Metallica para pedirle autorización para usar su video, imagen y voz.

En entrevista concedida a Vladimir Villegas para Unión Radio , Martínez señaló que actualmente tiene tres nominaciones para los Premios Pepsi Music: «Mejor Álbum, Mejor Tema y Mejor Artista» .

El músico afirmó tajantemente que los cultores del joropo recio le han dicho «que está dañando el folclore» , pero él no lo ve de esa manera, porque los instrumentos no tienen que tener limitaciones.

«No hay limitaciones, los instrumentos no tienen limitaciones. Las limitaciones son las de uno, la de las personas (…) pareciera que es con los artistas de Venezuela que te critican, los mismos venezolanos con los artistas del país. Tú lo llevas afuera y la gente es perfecto. Estamos en un documental a nivel mundial, cómo van a pensar ellos que yo estoy dañando el folclore; es más bien para que lo conozcan. Yo sé joropo y he ganado festivales de joropo», aseveró.

