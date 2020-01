Alex Falcón: “Luego de ese intercambio, me creía el mejor amigo de Kobe”

Entornointeligente.com /

Alex Falcón (con el balón) en la noche del domingo no salía del asombro al conocer la muerte de la leyenda de los Lakers en un accidente de helicóptero. (GFR Media) Hay un momento en la carrera del exdelantero Alex Falcón que nunca olvidará: cuando Kobe Bryant le entregó la gorra de Estados Unidos y lo saludó durante el intercambio de souvenirs previo a un juego del Torneo Preolímpico de Las Vegas 2007.

” En el 2007 en Las Vegas durante los himnos nacionales, observo que Kobe Bryant me está mirando fijamente. Él está frente a mí y veo que me sigue mirando bien serio. Fue algo que le comenté a los compañeros de equipo. Cuando terminan los himnos viene caminando hacia mí y me entrega una gorra de Estados Unidos y me dice en español: ‘Buena suerte’ “, recordó el exjugador de la Selección de baloncesto masculino y de los Cangrejeros de Santurce en el BSN.

“Iba para una guerra”, continuó Falcón en referencia a la actitud del jugador estrella de los Lakers de Los Ángeles en el desafío donde buscaba el boleto a los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 .

Fue el segundo partido de Puerto Rico ante los estadounidenses en la etapa semifinal del torneo. Bryant marcó 15 puntos en 20 minutos en la fácil victoria del “Dream Team” 135-91 para ponchar su boleto a la cita olímpica.

“Luego de ese intercambio, me creía el mejor amigo de Kobe”, dijo Falcón. “Y durante el juego nos mantuvimos intercambiando palabras, porque Larry (Ayuso) estaba caliente en ese juego. Fue un careo competitivo”, agregó Falcón al recordar los 22 puntos de Ayuso en el partido.

Falcón en la noche del domingo no salía del asombro al conocer la muerte de la leyenda de los Lakers en un accidente de helicóptero junto a otras ocho personas, incluyendo su hija Gianna.

“Es una noticia muy fuerte y lamentable. Kobe fue un jugador ‘clutch’. Un jugador de mucha ética y profesionalismo”, dijo Falcón al indicar que guarda la gorra regalada por Bryant.

