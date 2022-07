¿Aleska Génesis lanza indirectas para Nicky Jam?: «Si me vas a querer, quiéreme con todo»

Entornointeligente.com /

La ex novia de Nicky Jam publicó una fotografía con un mensaje que causó controversia entre sus fanáticos de redes sociales. La modelo venezolana Aleska Génesis compartió una nueva fotografía en su perfil de Instagram que causó conmoción entre sus seguidores debido al mensaje que dejó ver junto a la publicación.

Y es que desde hace días se viene rumorando que entre la criolla y el cantante urbano Nicky Jam podría existir una reconciliación, debido a que han sido vistos juntos en días recientes en diferentes lugares mientras conversan y se les ve muy cercanos.

Aunque hasta ahora ninguno ha hablado al respecto, varios seguidores de Aleska Génesis aseguran que ella le envió una indirecta a su ex en su más reciente fotografía al escribir «Si me vas a querer, quiéreme con todo. Las mujeres no estamos para cosas a medias».

En los comentarios, los usuarios alabaron este pensamiento por parte de la criolla y afirmaron que no debería de aceptar «nada de amigos con derechos» , haciendo referencia a las palabras que utilizó el intérprete anteriormente a través de Twitter cuando dijo que prefería «amigos con derechos que una relación» para no tener compromisos de ningún tipo.

Cabe destacar que actualmente se encuentre entre dicho la relación de la modelo con Nicky Jam y con el empresario venezolano Miguel Awad .

Redacción GossipVzla.

