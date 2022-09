Aleska Génesis envía una aparente indirecta en sus redes «Tu y yo tenemos un problema serio» (+VIDEO)

Entornointeligente.com /

La modelo barquisimetana Aleska Génesis dejó un aparente mensaje para su ex Miguel Mawad en sus redes sociales. Luego de una semana intensa de toma y dame a través de sus redes sociales donde la ex pareja se sacó los trapitos al sol públicamente delante de sus millones de seguidores, el conflicto parece no tener fin luego de que Mawad acusara a la modelo de ser prostituta , y hacer brujería junto a sus hermanas Bárbara y Michelle, aparte de ello una supuesta demanda que ha asegurado Miguel que interpuso a Aleska por violencia doméstica luego de que esta la agrediera con golpes e insultos.

Ahora bien, en medio de la polémica donde también se incluyó la actriz Gaby Espino para defender al empresario venezolano, se ha armado todo un escándalo en la farándula. En este caso, mientras transcurre toda la polémica Génesis se dejó ver muy calmada en su carro cantando, sin embargo pareció dejar un mensaje trasfondo expresando « Tú y yo tenemos un problema serio, ven pa hablarte claro dejemos el misterio, y si eres serio yo me voy enserio».

Finalmente, ninguno de los dos parece dar su brazo a torcer e irán hasta el final de las consecuencias con su conflicto, además Mawad aseguro que con lo que tiene para contar sobre ella en los juzgados, puede hacer que la deporten de Estados Unidos.

Redacción Gossipvzla

