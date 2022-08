Alertan sobre riesgos en proyecto de isla La Tortuga: «La convertirán en otra cosa»

Entornointeligente.com /

La administración Maduro aprobó un proyecto en La Tortuga para convertirse en «el desarrollo turístico más importante del mundo». Sin embargo, especialistas alertan de los riesgos ambientales que puede provocar este plan , en caso de llevarse a cabo.

Joaquín Benítez, director de sustentabilidad ambiental en la Universidad Católica Andrés Bello, advirtió de los peligros de este proyecto. En tal sentido, subrayó que el plan de La Tortuga » la alejaría muchísimo de su vocación de espacio para la protección ambiental «.

«Dadas las condiciones ambientales de la isla, los valores que tiene un proyecto con esas características que se nos han dejado ver, convertirían a la isla en otra cosa «, sostuvo Benítez en una entrevista para Unión Radio .

El impacto del proyecto puede afectar la fauna y flora de la zona. Foto: referencial Asimismo, reiteró que La Tortuga perdería varias de las características que la hacen un lugar de protección ambiental. «La convertirían en un sitio con arena y agua salada , más nada», acotó.

¿POR QUÉ ELIGIERON ESA ISLA? Benítez señaló que entre los especialistas hay un debate sobre el nuevo proyecto en La Tortuga. En tal sentido, precisó que se preguntan por qué eligieron ejecutar el proyecto en «una isla casi inhóspita» .

«Un sitio donde es difícil de llegar, no hay agua, no hay servicio . Por qué, por ejemplo, no resuelven el problema de agua y luz en Margarita, que tiene infraestructura turística construida, vialidad, aeropuerto», señaló.

Juan Pedro Ruiz, biólogo y vicepresidente de la Fundación La Tortuga, indicó que en La Tortuga hay especies endémicas y vulnerables. En consecuencia, la flora y fauna de la isla pueden resultar afectadas por el proyecto .

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: GRANDES HOTELES, LUJOS Y MÁS… LOS PLANES DE MADURO EN LA TORTUGA CON LA LEY DE ZONAS ECONÓMICAS Maduro aseguró que La Tortuga será «el proyecto turístico más importante del mundo». Foto: cortesía Ruiz puntualizó que el único lugar donde se puede construir un puerto es en la zona sur. No obstante, el especialista aseveró que, para hacerlo, se deben destruir manglares , algo que pondría en riesgo el ambiente de las ballenas de la zona.

El chavismo eligió a La Tortuga como una de las Zonas Económicas Especiales. «Se lo anuncio a los inversionistas (…) va a ser el proyecto turístico más importante del mundo en los próximos 10 años «, dijo Maduro al respecto.

LINK ORIGINAL: Caraota Digital

Entornointeligente.com