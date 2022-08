!Alerta que camina la Espada de Bolívar por América Latina!

Entornointeligente.com /

El pasado domingo 07/08/2022 en ocasión de la toma de poseción de Gustavo Petro como nuevo presidente de Colombia, una vez juramentado de seguida ejecutó su primer acto de gobierno, inclusive antes de tomarle el juramento de ley a la vicepresidente Francia Márquez, ordenó la liberación inmediata de la espada de Bolívar y traerla con los honores correspondeientes a la plaza de Bolívar en Bogotá, era necesaria la presencia de un importante símbolo emblemático del bolivarianismo, porque le dio un toque especial de fuerza histórica y suprema a ese singular evento. Ésa primera acción del nuevo gobernante que aunque muy sencilla tiene un profundo contenido ideológico y patriotico, fue una clara señal política para el mundo, para los EEUU y particularmente para la oligarquía colombiana, y se equivocan quienes piensan que la orden del presidente Petro fue una simplicidad protocolar justificada del momento como una clásica respuesta al saliente expresidente pro-yanqui Iván Duque, quien había negado la liberación de la espada de Bolívar para seguir manteniendola retenida y alejada del pueblo. En nuestra opinión fue mucho más que éso, sin duda alguna fue una señal muy precisa y contundente de altísima significación histórica de liberación antiimperialista, por el rescate de la digna identidad doctrinaria de la patria grande del Libertador de América, fue un mensaje de legitimidad revolucionaria a través de la espada libertaria que algunos presidentes utilizan sólo una vez durante el mandato para manosearla, satisfacer el ego personal y asegurarse de que permanezca encerrada en el cofre del olvido. Tampoco podemos ser tan ilusos pensar que la oligarquía colombiana de tradición santanderiana iba a colaborar en revivir el Espíritu bolivariano, facilitandole al primer presidente bolivariano de la República colombiana en los últimos 200 años después de Bolívar. El presidente Petro demostró en su primer acto de gobierno, que el título del presente escrito «alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina», no es una simple consigna agitativa y vacia utilizada como recurso mediatico particular sin contenido ideológico para envolver al pueblo incauto, no. Ese extraordinario e irreverente acto con la espada de Bolívar (que por cierto no le gustó al momificado otrora Reino español presente) a nuestro modo de ver, le da fuerza y valor al reinicio de un nuevo recorrido en la lucha antiimperialista en Latinoamérica y desempolva una parte importante del proyecto nuestroamericano iniciado por los libertadores patriotas para la liberación de nuestros pueblos. De allí que la lectura correcta del primer acto de gobierno del presidente Petro, viniendo de un militante orgánico co-fundador del movimiento insurreccional 19 de abril(M-19) comprometido e interpretando el sueño y la lucha armada(militar) de Simón Bolívar como nuestro principal referente histórico para los pueblos de América, es el relanzamiento del de camino bolivariano. Nos parece importante e inteligente que el nuevo presidente colombiano Gustavo Petro, quiera continuar con los propósitos políticos de ése proyecto bolivariano retomado y encaminado como legado revolucionario por Comandante Supremo Hugo Chávez.- Viva Bolívar por el camino de Chávez VIVA Chávez, CARAJO!

