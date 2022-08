Entornointeligente.com /

Alerta por alza de apuñalamientos en Nueva York Agosto 13, 2022 por J.C (Foto: Christopher Sadowski / New York Post) Los casos de apuñalamientos -tanto homicidios como personas heridas- han aumentado en Nueva York en medio de un alza en los delitos graves en toda la ciudad. Las estadísticas de 2022 hasta el 7 de agosto muestran que los apuñalamientos han subido 11% en comparación con el mismo lapso del año pasado: de 2,465 a 2,756 casos. Y en particular los apuñalamientos fatales han aumentado 43%, de 48 a 69 homicidios, durante el mismo período, según muestran los datos.

