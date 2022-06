¡ALERTA! Estudio revela que el alto consumo de pescado podría llevar a mayor riesgo de melanoma maligo

Entornointeligente.com /

Las recomendaciones de múltiples dietistas y médicos de comer más pescado, por ser un alimento cardioprotector que reduce el colesterol malo, chocan con los datos de un nuevo estudio, publicado el 9 de junio en la revista Cancer Causes and Control, que vincula su alto consumo con un mayor riesgo de melanoma maligno.

Los investigadores analizaron la dieta y la salud de casi medio millón de estadounidenses y calcularon la incidencia de melanomas malignos que se desarrollaron durante un periodo medio de 15 años utilizando datos obtenidos de los registros de cáncer. Entre ellos identificaron 5.034 casos.

Así, la dermatóloga y epidemióloga de la Universidad de Brown (EE.UU.) Eunyoung Cho y sus colaboradores procesaron la enorme base de datos para relacionar el consumo de alimentos concretos con los problemas de salud que se desarrollan con posterioridad.

En 2011, una investigación ya sugirió que el melanoma era el único tipo de tumor que se podía asociar con una mayor ingesta de pescado. Ahora, un seguimiento ampliado ha permitido consolidar los datos sobre esta relación, a medida que el consumo de este producto no ha dejado de crecer, tanto en EE.UU. como en Europa.

El equipo de Cho afirma que, en comparación con aquellas personas cuya ingesta media de pescado era menor de 3,2 gramos al día, el riesgo de padecer un melanoma maligno crecía un 22 % para aquellas que comían 42,8 gramos diarios.

Particularmente se tomó en cuenta el consumo de pescado frito, no frito y atún. El pescado frito no alteraba la incidencia, mientras que el riesgo se podía asociar específicamente con el no frito. Mientras, la ingesta de 14,2 gramos de atún al día implicaba un 20 % más de riesgo de desarrollar melanoma maligno en comparación con aquellos participantes del estudio cuyo consumo de este tipo de pescado era de solo 0,3 gramos diarios.

Los autores advirtieron que se necesita más investigaciones para determinar los componentes del pescado, especialmente los contaminantes, que podrían contribuir a la asociación observada en su análisis estadístico, así como para comprender los mecanismos biológicos subyacentes de esta asociación.

El melanoma es el tipo de cáncer de piel más mortífero, con pocas formas de prevención. En 2021 se diagnosticaron 5.767 nuevos casos de melanoma en España, la mayoría entre los 40 y los 70 años.

