Alerta en Roma por un gran incendio que amenaza zona urbanas

Arrastrada por el viento, la nube negra liberada por el maxi incendio amenaza algunos edificios.

Los carabineros de la estación Quadraro evacuaron a los residentes de dos edificios en calle Fadda, después de que las llamas se extendieran a un toldo en uno de los balcones.

Centocelle, maxi incendio ed esplosioni_ nube di fumo visibile in tutta Roma (1).mp4 «Es una situación dramática. El fuego aún no se ha limitado y gracias al viento también está llegando a la zona de Via Papiria. Invitamos a los ciudadanos a mantener las ventanas cerradas y usar las máscaras incluso en la calle, en la zona afectada por la densa nube de humo», pidió el presidente del V municipio de Roma, Mauro Caliste.

Por graves inconvenientes graves relacionados con la nube de humo procedente del fuego, el tramo de la carretera Togliatti entre la intersección con via Papiria y via Casilina está cerrado.

Incendio a Roma zona Cinecittà.mp4 Según informan los bomberos, el fuego se inició alrededor de las 16.50, hora local, en la vía Casilina.

Las llamas también habrían afectado a un área abandonada junto al parque arqueológico de Centocelle.

