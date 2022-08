Alerta en el centro de Caracas: La nueva modalidad de robo que pone en peligro a conductores

Entornointeligente.com /

De acuerdo a Alfredo García, en dos ocasiones presuntos transeúntes le hicieron señales «angustiosas» por un desperfecto mecánico en el vehículo, presumiblemente esperando que el conductor se bajara del auto a revisar.

«A una distancia prudencial una mujer con una cara y voz bastante angustiosa te grita de manera desesperada ‘EL CAUCHO, EL CAUCHO’ mientras que otro hombre del otro lado del carro te toca el vidrio o la puerta con fuerza, supuestamente alertándote del caucho», contó.

Agregó que «la primera oportunidad que me pasó ya estaba alertado y no le paré inmediatamente, sin embargo unos metros más adelante me paro con bastante precaución. Al hacerlo noto a 2 personas muy cercanas a mi carro y bastante pendientes. Afortunadamente me percaté y estas personas huyeron».

En el hilo de Twitter. comentó que le ocurrió una segunda ocasión. Alertó que esta modalida se está desarrollando en los alrededores de La Hoyada y la avenida Fuerzas Armadas.

Para quienes vayan en carro al Centro de Caracas deben estar pendiente de un nueva modalidad de robo.

Ya me ha pasado dos veces, la última el día de hoy

Hilo ?

— Alfredo Garcia (@AlfreGarciaVE) August 10, 2022

