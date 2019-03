Alerta em avião da TAP com 154 pessoas a bordo fechou espaço aéreo – Portugal – Correio da Manhã

Entornointeligente.com /

O avião Airbus A-320 da TAP tinha levantado voo do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, minutos antes, com 154 pessoas a bordo, quando o comandante denotou alguns problemas técnicos ao nível dos hidráulicos. Anomalias que levaram o avião – que tinha partido rumo a Bolonha, em Itália – a regressar à base. Foi acionado o alerta laranja, o segundo mais grave de um total de três, e o espaço aéreo foi mesmo encerrado durante 23 minutos. Às 13h59, e após um grande susto, o avião aterrou sem problemas de maior. A aeronave – com o nome de batismo ‘Mouzinho da Silveira’ – levantou voo pelas 12h30 desta terça-feira e ainda entrou em território espanhol, quando o comandante voltou para trás e acionou o alerta. De modo a libertar combustível, o avião ainda deu quatro voltas por cima da zona de Ponte de Sor, antes de ir direito a Lisboa. No aeroporto, e perante o alerta laranja, foram mobilizadas dezenas de viaturas de socorro – entre bombeiros, INEM e outras entidades. O espaço aéreo foi então fechado às 13h59, altura em que o avião voltou a tocar na pista. Os passageiros foram retirados e o avião, às 14h16, foi rebocado para fora da pista. Concluídas as operações, a normalidade foi retomada pelas 14h22. Fonte oficial da ANA – Aeroportos de Portugal confirmou ao CM que não houve registo de feridos entre os ocupantes do Airbus e a TAP referiu-se a uma “anomalia técnica”. Pouco depois, um outro avião partiu para Bolonha com os passageiros afetados.

LINK ORIGINAL: Correio da manha

Entornointeligente.com