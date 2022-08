Alerta de tormentas: mucha lluvia y vientos de hasta 100 km/h

Entornointeligente.com /

Guillermo Ferreiro , coordinador de la Concertación , habló con ABC TV sobre la realidad que se vive durante la conformación de chapas y aclaró que dentro del proyecto no existe ningún resquebrajamiento. «Existen diálogos y discusiones dentro de la Concertación, pero no hay resquebrajamiento. Estuve hablando con Fernando Lugo y aseguró que estamos firmes», dijo.

Sobre las declaraciones de Hugo Richer y Sixto Pereira , de que se retirarían de la Concertación si se daba la dupla Alegre – Núñez , Ferreiro aseguró que son solo opiniones personales y no compromete a todo el Frente Guasu . «Estamos bastante sólidos en este proyecto para que una decisión de chapa corrompa toda una estructura», manifestó.

Agregó que también se está hablando de la posible chapa Esperanza – Fleitas , que son dos figuras que están dentro de la Concertación. «Las chapas que se van a conformar van a ser interesantes y serán atractivas para distintos tipos de electorados. Todos apoyaremos a la que resulte electa», expresó.

Sobre las discusiones de Hugo Portillo contra Kattya González y Soledad Núñez , subrayó que dentro de la Concertación existen distintos tipos de pensamientos y discusiones, pero no afecta al proyecto. «Yo lamento las declaraciones de Portillo. Somos distintos grupos con variados pensamientos y una discusión fuerte no nos mueve el piso ni nos impresiona demasiado. Son cosas que lamentablemente ocurren y a veces hay comentarios que hubiéramos preferido no llegar», mencionó.

Aclaró además que Kattya González y Soledad Núñez vienen trabajando juntas y mencionó que están presentando su lista para los candidatos en la Cámara de Senadores . Resaltó además el trabajo de González con el libelo acusatorio contra la fiscal Sandra Quiñónez para el estudio de su juicio político.

Por otro lado, Ferreiro agregó que en la Concertación se está haciendo un gran trabajo para integrar a los colorados . «Yo estoy integrando una lista de alianza para diputados en Asunción y en nuestra lista está una afiliada al partido Colorado. Le pedimos al PLRA que nos ceda un lugar en la lista porque queríamos una colorada en la lista que es dirigente social en el tema ambiental», detalló.

