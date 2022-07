¡Alerta! Cerca de 2.5 millones de personas son adictos al tabaco en el Perú

Entornointeligente.com /

Así lo manifestó, para la Agencia Andina , el psicólogo clínico Gustavo Gómez Sánchez Romero, especialista en el tema de adicciones de Cedro, quien agregó que las personas que toman la decisión de abandonar el consumo de cigarrillo tienen que hacerlo, muchas veces, con la guía o el acompañamiento de un especialista a fin de evitar las recaídas. Puedes leer: ¿Adicción al tabaco y la nicotina? Cedro lanza programa para dejar de fumar » La nicotina es una sustancia psicoactiva que estimula el sistema nervioso central y es un potente adictivo tanto como lo es la cocaína. Por eso es que la gente no entiende porque un fumador no puede dejar el cigarrillo. No es tan simple tomar la decisión de no fumar ya que la gran mayoría de personas que quieren hacerlo necesitan del apoyo de un profesional», remarcó. ¿Por qué es tan adictiva? A pesar de que este tipo de sustancia no produce euforia o alteración de la conducta de la persona como los opioides o la marihuana, el inhalarlo de forma repetitiva y frecuente estimula la liberación de dopamina en el cerebro encargada de producir placer en el organismo. Es así que el fumador al encender y fumar un cigarrillo varias veces al día refuerza dicha adicción por ser gratificante. Los cigarrillos contienen aproximadamente 10 miligramos (mg) de nicotina, pero solo se inhala casi 2 mg. El fumar de forma diaria aumenta el riesgo de padecer enfermedades oncológicas y otras patologías. El especialista indicó que la edad en que empiezan a fumar y beber los adolescentes es entre los 12 a 14 años y que cuanto más joven se inicien en el uso del tabaco o el licor existe una mayor probabilidad para generar una adicción en el futuro. «Ahora se inician (los adolescentes) en tomar y fumar desde los 12 o 14 años, pero cuanto más temprano empiecen es más probable que hagan una adicción y cuanto más tardíamente lo hagan tendrán un mejor manejo en el uso de estas sustancias porque habrá un mayor juicio. A menor edad el consumo puede ser más compulsivo», acotó. La razón por la que los menores se encuentran más vulnerables a adquirir una adicción es porque la corteza prefrontal del cerebro, zona encargada de evaluar situaciones, toma de decisiones y mantener nuestros deseos bajo control, aún se encuentra en proceso de formación y toda droga que ingresa al organismo puede causar cambios negativos en la mente, precisó. Gómez Sánchez también expresó que hoy en día la cantidad de mujeres que fuman es casi similar y a la de hombres. Cigarrillos electrónicos Puedes leer: EsSalud alerta que el uso de cigarrillo electrónico aumenta en los jóvenes A cerca del uso de los cigarrillos electrónicos , el psicólogo enfatizó que no es cierto que sirvan para dejar de fumar o solucionen el problema de la adicción al tabaco porque éstos también contienen nicotina, aunque en menor escala, pero igual siguen incentivando el consumo del cigarrillo. «Nos han vendido la idea de que el cigarrillo electrónico es un método para dejar de fumar lo cual es falso. Es solo otra vía de administración de nicotina y aunque efectivamente se reducen los 4 mil tóxicos que tiene el cigarrillo normal a 60, igual se mantiene la nicotina por lo que se sigue alimentando la adicción. A parte, dicen que es una solución para los fumadores pasivos y eso también es falso porque el vapor de agua que emana el cigarrillo electrónico contiene 8 % de nicotina», aseveró. Para dejar de fumar El psicólogo Gómez Sánchez sostuvo que, para el adicto al tabaco es difícil dejar de fumar porque no es consciente que a lo largo del tiempo ha desarrollado una adicción que trae como consecuencia serios problemas en su calidad de vida y en la interacción con su entorno social y familiar. Tomar la decisión de abandonar el cigarrillo -dijo- es el primer gran paso para vencer esta adicción, pero muchas veces esto no es solo suficiente por lo que se requiere del apoyo de un profesional de la salud mental que brinde las herramientas necesarias al fumador para lograr el objetivo. Es así que el programa «Para dejar de Fumar» dirigido por este especialista permite que los adictos al tabaco y nicotina puedan abandonar su consumo en 5 sesiones a través de técnicas cognitivo conductuales, manejo del estrés, prevención de recaídas y la ingesta de cápsulas de raíz de valeriana que ayudan a controlar el síndrome de abstinencia. En la primera sesión se informa y prepara a la persona en el manejo y bloqueo de pensamientos con la finalidad de que pueda controlar las ideas o creencias sobre el consumo de la nicotina. Posteriormente, en la segunda, el adicto al cigarrillo deja de fumar y en las subsiguientes sesiones se le ofrece el apoyo respectivo para mantener una abstinencia permanente, detalló. Una de las situaciones, agregó que atravesará el adicto al cigarrillo es el síndrome de la abstinencia que empieza entre el 3 y 5 día de haber dejado de fumar y se agudiza en el 7 o 10 día para luego bajar la intensidad. Durante este periodo, la persona atravesará por una ansiedad o necesidad imperante por fumar que se logra controlar con la toma de capsulas de valeriana el cual es un ansiolítico natural sin efectos secundarios. «Yo encontré en el uso de la valeriana un muy buen ansiolítico natural que te ayuda a controlar el síndrome de abstinencia sin generar otra adicción porque en los métodos tradicionales se utilizan antidepresivos, pero es un riesgo porque pueden reemplazar el consumo del cigarrillo por el uso de pastillas», mencionó. Puedes leer: Advierten que el tabaco afecta la salud sexual y reproductiva de hombres y mujeres A los participantes también se les prepara para prevenir las recaídas advirtiéndoles que, si empiezan nuevamente a fumar uno o dos cigarrillos esporádicamente, lo más probable es que en 90 días regresen a su dosis habitual en el consumo de tabaco. Este programa «Para dejar de Fumar» está diseñado para todas las personas que han tomado la decisión de dejar de fumar y sin límite de edad. Reiteró que las estrategias que utiliza para que las personas puedan dejar de fumar en 5 semanas se basan en técnicas conductuales como la disonancia cognitiva, el bloqueo de pensamientos, la relajación y la prevención de recaídas.

Publicado: 18/7/2022

