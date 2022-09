Alemania logra un acuerdo con Emiratos Árabes para el suministro de gas licuado

Entornointeligente.com /

Ambas regiones han suscrito un acuerdo por algo más de un año, por lo que se enviará al país germano el primer cargamento a finales de 2022 para su uso en la operación de prueba de la terminal de Brunsbüttel.

El Gobierno alemán ya cuenta con un «plan b» al gas ruso, al menos en el corto plazo. Emiratos Árabes Unidos (EAU) suministrará Gas Natural Licuado (GNL) hasta 2023 a Alemania conforme a un acuerdo firmado este domingo firmado por el canciller Olaf Scholz durante su visita a Abu Dabi.

Pero el nuevo socio no será el único. El jefe de Gobierno germano ha explicado la nueva estrategia que va a llevar a cabo. «Lo haremos con sentido, que es concentrarnos en muchas regiones que nos den la oportunidad de garantizar nuestro suministro de energía. No vamos a ser dependientes de un solo proveedor en el proceso, eso seguro que no nos volverá a pasar.»

El sábado Scholz inicio su gira por el golfo Pérsico con un grupo de empresarios. La primera parada fue Arabia Saudí y la última está previsto que sea Catar. El sábado en Riad el mandatario se reunió con el príncipe heredero Mohamed Bin Salman, hasta hace poco ignorado por gran parte de la diplomacia internacional por su implicación en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi.

Organizaciones humanitarias han criticado el encuentro. Scholz comentó después a los periodistas que había tratado el tema de los derechos humanos o civiles con el príncipe saudí, pero evito dar más detallas. Otro líderes mundiales como Joe Biden, Emmanuel Macron o Boris Johnson también han mantenido contactos con Bin Salman. Reseñó EFE

