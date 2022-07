Alemania ha registrado casi un millón de refugiados ucranianos

Entornointeligente.com /

No está claro cuántas de estas personas permanecen actualmente aún en Alemania, ya que es posible que un número considerable ya haya viajado a otros países o regresado a Ucrania. El número d e refugiados ucranianos se cifra en torno al millón de personas y sigue creciendo.

Los ucranianos pueden entrar en Alemania con sus documentos sin tener que solicitar permiso de ingreso. En particular, los que se quedan con amigos o familiares en Alemania y no solicitan ninguna ayuda estatal no aparecen por el momento en ninguna estadística oficial.

La Unión Europea prioriza a refugiados ucranianos La Unión Europea decidió hace meses activar por primera vez la llamada directiva de afluencia masiva para acoger a los refugiados de la guerra en Ucrania.

Esta directiva estipula que los solicitantes de protección no tienen que pedir asilo, sino que reciben un permiso de residencia de un año y se les permite trabajar. Este permiso se puede prorrogar hasta tres años.

De los refugiados de Ucrania inscritos en el Registro Central de Extranjeros, 890.605 son ciudadanos ucranianos. Casi dos tercios del total (65,7 por ciento) son niñas y mujeres. Entre los adultos, tres cuartas partes (75,6 por ciento) son mujeres y el 23,9 por ciento, hombres.

Los niños y adolescentes menores de 18 años suman 339.799 (37,1 por ciento), una gran proporción de ellos en edad de cursar la enseñanza primaria (de 6 a 11 años: 129.503), en tanto que 120.154 refugiados registrados tienen entre 12 y 17 años. Los mayores de 64 años son 69.022 (7,5 por ciento).

¿Deseas recibir esta y otras noticias en tu celular? Únete a nuestro grupo de Telegram o WhatsApp a través de los siguientes enlaces: Telegram https://t.me/diariolaverdad y WhatsApp https://bit.ly/3kaCQXh . Además, sigue nuestro perfil en Instagram @diariolaverdad y en Facebook y Twitter @laverdadweb.

LINK ORIGINAL: La Verdad de Maracaibo

Entornointeligente.com