Alemania clasificó a la final de la Eurocopa femenina

Entornointeligente.com /

Este miércoles, 27 de julio, la selección femenina de Alemania venció, dos goles a uno, a su similar de Francia en las semifinales de la Eurocopa 2022, resultado que le permitirá jugar la final del torneo el próximo domingo.

Las germanas lograron imponerse gracias a una actuación memorable de la delantera Alexandra Popp, quien anotó un doblete.

Aunque el combinado teutón dominó gran parte del compromiso y se puso en ventaja al minuto 40, coqueteó con la eliminación ante una Francia que luego de empatar el partido, al minuto 44, contó con varias ocasiones para desnivelar el marcador.

Ahora, la selección alemana, que es la más ganadora del torneo con ocho conquistas, se medirá a la anfitriona Inglaterra, en el estadio de Wembley, el próximo domingo, 31 de julio, a las 12:00 pm (hora de Venezuela).

Las británicas por su parte, intentarán consagrarse por primera vez en la competición. Hasta el momento, acumulan dos sub-campeonatos (1984 y 2009).

⏰ 𝗥𝗘𝗦𝗨𝗟𝗧 ⏰

🇩🇪 Alex Popp’s brace sends Germany through to their 𝑵𝑰𝑵𝑻𝑯 Women’s EURO final! 👏👏 #WEURO2022 | #GER

— UEFA Women’s EURO 2022 (@WEURO2022) July 27, 2022

LINK ORIGINAL: Televen

Entornointeligente.com