Alemania alerta sobre bajos niveles de agua por cambio climático

En muchas estaciones de medición se han registrado nuevos mínimos históricos en el nivel del agua

El Ministerio de Asuntos Digitales y Transporte de Alemania informó este lunes que implementa medidas para contrarrestar los bajos niveles de agua que se acumulan en el país, debido al cambio climático.

La cartera alemana indicó que son extremadamente inferiores los niveles de agua en el río Rin debido a la sequía récord de este verano, por lo que se ha lanzado el Plan de Acción de Aguas Bajas Para la elaboración de políticas estratégicas ante esta situación.

«Tenemos que enfrentar el hecho de que en el largo plazo, debido al cambio climático, tendremos que ajustarnos una y otra vez a períodos extremos de bajos niveles de agua», expresó el ministro de Transporte, Volker Wissing.

— Copernicus ECMWF (@CopernicusECMWF) August 25, 2022 De igual manera, Wissing reconoció que «enfrentan un desafío logístico inmenso», ya que este contexto ha impactado en la navegación fluvial, la cual se ha visto significativamente afectada por la sequía que ha azotado a Europa en las últimas semanas.

En muchas estaciones de medición se han registrado nuevos mínimos históricos en el nivel del agua, subrayó el ministerio, quien acotó en este sentido que se incrementará el número de barcos adaptados a bajos niveles de agua en el Rin, la vía fluvial más transitada de Europa.

Con la aplicación del Plan «tenemos mejores modelos de pronóstico, más flexibilidad intermodal y más barcos para niveles de agua bajos», reflexionó el responsable de una de las mayores plantas químicas del mundo, BASF en Ludwigshafen, Uwe Liebelt.

Medios locales informaron que durante una sequía récord de 2018, los volúmenes de transporte de carga en las vías fluviales de Alemania se desplomaron más de una tercera parte y aunque en 2022 los niveles del agua han aumentado respecto a esa época, se prevé que en los meses de otoño la situación empeore.

