Alemanha vai comprar o gigante do gás Uniper, anuncia proprietário finlandês

O Estado alemão vai nacionalizar 98,5% do gigante do gás ​​​​​​​Uniper, asfixiado pelos cortes de gás russos, anunciou esta quarta-feira o acionista maioritário da empresa, o grupo finlandês Fortum.

Nos termos de um acordo entre Berlim e o grupo estatal nórdico, a Alemanha vai comprar os 56% do capital detido pela Fortum por cerca de 500 milhões de euros e realizar um aumento de capital de oito mil milhões de euros, disse a empresa finlandesa, num comunicado.

«Depois do aumento de capital e da compra de ações, o Estado alemão passará a deter cerca de 98,5% da Uniper» , acrescentou a Fortum.

