Alemanha sobreviverá ao inverno apesar dos erros da era Merkel, afirma Scholz

A Alemanha sobreviverá ao inverno «com coragem», apesar dos riscos de escassez de energia e dos erros cometidos pela ex-chanceler Angela Merkel, disse nesta quarta-feira o chefe do governo alemão, Olaf Scholz.

«Podemos afirmar que vamos conseguir passar este inverno apesar de todas as tensões, graças aos preparativos que fizemos. E também com coragem e bravura» , afirmou o chanceler no Parlamento alemão, que iniciou nesta quarta-feira a análise do projeto de orçamento para 2023.

Scholz argumentou que os níveis de reservas de gás são «superiores a 85%, muito acima do que tínhamos na mesma época no ano passado», e elogiou os acordos para o abastecimento de gás concluídos com França, Holanda e Bélgica.

Subscrever Num tom veemente, Scholz criticou a política energética de Merkel e dos conservadores da CDU-CSU, muito dependente do gás importado da Rússia.

A união conservadora, que ficou no poder entre 2005 e 2021, é «completamente responsável pelo fato de a Alemanha ter tomado a decisão de abandonar o carvão e a energia nuclear, sem se ter comprometido seriamente com nenhuma alternativa», tendo inclusivamente «lutado contra a instalação de eólicas», apontou o chanceler alemão, que foi ministro das Finanças e vice-chanceler no último governo de coligação de Angela Merkel.

«Foram as políticas irresponsáveis da CDU que nos trouxeram até aqui», acusou.

