Alemanha resgata importador de gás russo enquanto prepara mais poupança de energia

Em directo. Siga os últimos desenvolvimentos sobre a guerra na Ucrânia Guia visual: mapas, vídeos e imagens que explicam a guerra Especial: Guerra na Ucrânia O chanceler alemão, Olaf Scholz, interrompeu as férias que passava na Baviera para ir a Berlim anunciar o resgate da Uniper, importadora de gás russo, e que tinha alertado para as suas dificuldades quando a Gazprom cortou o fluxo de gás através do gasoduto Nord Stream 1 , invocando motivos técnicos que o Governo alemão rejeita, apontando antes motivações políticas para a acção .

Justificando o plano de resgate da Uniper, que implicou a aquisição, pelo Estado alemão, de uma posição de 30% da empresa, Scholz disse que a Uniper tem «importância essencial para o desenvolvimento económico do nosso país e para o fornecimento de energia aos nossos cidadãos».

A empresa poderá aumentar o fornecimento do gás a partir do Outono, acrescentou Scholz, garantindo que o Governo irá apoiar quem tenha rendimentos reduzidos.

A Alemanha depende fortemente do gás russo, que esteve suspenso durante os últimos dez diz, com um grande suspense sobre se recomeçaria ou não – o próprio Presidente russo, Vladimir Putin, disse que não era de excluir que o gasoduto voltasse a ter problemas. A acção é vista sem nuances em Berlim ou Bruxelas: a Rússia está a fazer chantagem usando o gás, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von de Leyen, ao apresentar, esta quarta-feira, um plano europeu para poupança de gás .

O plano implica poupanças de 15% dos países, para que em caso de interrupção durante o Inverno as nações que têm mais reservas possam ajudar as que têm menos . Portugal e Espanha expressaram a sua oposição ao plano porque não têm meio de enviar qualquer gás que seja poupado para o centro ou norte da Europa: não há gasoduto e não há alternativa para enviar pequenas quantidades por navio.

Por ser uma arma política para a Rússia, na quinta-feira o ministro de Economia, Robert Habeck, disse que não era possível excluir «que seja encontrado um pretexto» para novas interrupções ou cortes do gás. «Não podemos deixar-nos ficar com uma sensação de segurança», declarou.

Habeck apresentou mais medidas de emergência para poupança de energia: proibição de aquecimento de piscinas em casas privadas durante o Inverno, suspender a obrigatoriedade de manter temperaturas mínimas nos apartamentos estipuladas nos contratos de arrendamento (a maioria dos apartamentos são arrendados), e incentivar mais trabalho em casa em certos períodos.

O ministro, que tinha sido comparado pela revista Der Spiegel ao ditador romeno Ceausescu por sugerir que o aquecimento dos lares teria de ser mais baixo no Inverno, afirmou que não iria introduzir uma «polícia do aquecimento» para verificar se o estabelecido estava a ser cumprido, dizendo acreditar no sentido de responsabilidade dos cidadãos, e que iria ser preciso «resistência», já que se espera que o problema no fornecimento de gás não desapareça nos próximos dois Invernos.

Habeck continua, entretanto, a ser o político mais popular da Alemanha e, segundo uma sondagem da televisão pública ARD, 58% das pessoas na Alemanha continuam a apoiar sanções contra a Rússia , mesmo que estas prejudiquem a economia alemã, 38% são contra.

