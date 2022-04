Alemanha envia tanques de guerra para ajudar defesa ucraniana

Entornointeligente.com /

A Alemanha anunciou esta terça-feira a primeira entrega de armamento pesado à Ucrânia para a ajudar a travar os ataques russos, após semanas de pressão no país e no estrangeiro para o fazer.

A ministra da Defesa alemã, Christine Lambrecht , anunciou que o Governo, que também está a procurar reduzir a forte dependência da energia russa importada, aprovou a entrega de tanques Gepard equipados com armas antiaéreas dos stocks da empresa KMW na segunda-feira.

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, saudou a decisão da Alemanha de «enviar 50 sistemas Cheetah».

«Estes sistemas proporcionarão uma verdadeira capacidade à Ucrânia» , afirmou conversações com Lambrecht e dezenas dos seus homólogos na Base Aérea norte-americana de Ramstein, na Alemanha Ocidental. Neste contexto, recordou também que o aumento do orçamento militar alemão permite a criação de um fundo especial de 100 milhões de euros para despesas na área da Defesa.

«Vladimir Putin pensou que os aliados ocidentais iam dividir-se com a guerra. Ocorreu exactamente o contrário. A coligação diplomática garante resistência e aposta na ordem com base no direito e abarca todo o mundo», afirmou a ministra.

Marcel Dirsus, do Instituto de Política de Segurança da Universidade de Kiel, disse que o verdadeiro significado da decisão da Alemanha não reside na diferença que os Gepards fariam no campo de batalha, mas no sinal que envia. «A maior economia da Europa está a levar a sério o apoio à Ucrânia, e está a chegar mais ajuda», revelou.

