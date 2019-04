Alejar a EE.UU. del militarismo en la lucha de activistas por la paz

Entornointeligente.com / Los ministros de Exteriores de la controvertida alianza celebraron una reunión en esta capital durante miércoles y jueves en la que abordaron temas como el incremento del presupuesto del bloque, el aumento de la presencia militar en el mar Negro y las confrontaciones con Rusia. El encuentro coincidió, además, con la conmemoración el 4 de abril del aniversario 70 de la organización, un hecho que fue resaltado por el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y el secretario norteamericano de Estado, Mike Pompeo. Tal fecha es también la dos acontecimientos importantes para muchos sectores de la sociedad estadounidense: el 4 de abril de 1967 el luchador por los derechos civiles Martin Luther King pronunció un recordado discurso contra la guerra de Vietnam, y ese mismo día del año siguiente fue asesinado en Tennessee. Para miembros de agrupaciones como World Beyond War, Black Alliance for Peace, Code Pink y Veterans for Peace, fue un insulto que el bloque conmemorara aquí sus siete décadas de creado el mismo día dedicado a honrar a una figura que difundió un mensaje de paz y de igualdad. Kevin Zeese, codirector de la organización Popular Resistance, declaró a Prensa Latina que cuando supieron de la realización aquí de la cita de la OTAN en la fecha vinculada al reverendo, prepararon toda una semana de actividades para oponerse a la alianza de 29 miembros. Las acciones incluyeron una manifestación el pasado sábado frente a la Casa Blanca, donde además de condenar lo que consideran atropellos de la OTAN a nivel internacional, expresaron solidaridad con Venezuela y criticaron la injerencia en ese país latinoamericano. Asimismo, los días 3 y 4 de abril desarrollaron una iniciativa bautizada como Festival No a la OTAN-Sí a la paz, que comprendió movilizaciones en varios puntos de la ciudad como la Freedom Plaza (Plaza de la Libertad) y las proximidades del Senado, donde Stoltenberg pronunció un discurso ante el Congreso el miércoles. MundoLINK ORIGINAL: La Republica

