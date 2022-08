Alejandro Speitzer habló sobre la apariencia de Danna Paola

Entornointeligente.com /

La actriz y cantante mexicana Danna Paola ha sorprendido a sus fanáticos tras aparecer en los Premios Juventud 2022 mostrando un cuerpo muy delgado. Sin duda, desde ese momento las críticas no se hicieron esperar y los comentarios de seguidores preocupados por si estaba sufriendo un trastorno alimenticio o algo similar. Sin embargo, algunos de los amigos más cercanos de la artista, como el actor Alejandro Speitzer, aseguran que no hay ningún problema más allá de los que están generando los chismes y las opiniones negativas.

«Me parece muy mal que estén hablando del físico de una persona […] estamos en un momento de la vida en el que hay que ser muy cuidadosos con esos temas (…) No quiero entrar en todos esos temas que me parecen muy delicados. Hay gente que realmente pasa por esas cosas y creo que hay que ser muy respetuosos», expresó Speitzer.

Cabe destacar que la misma Danna Paola ha dejado comentarios tajantes frente a las opiniones de las otras personas. Por ejemplo, hace unos días el tiktoker Edrei Peña manifestó su preocupación por la artista al opinar. «Estoy muy preocupado por la salud de Danna Poala. Miren las fotografías, la cantidad de peso que ha perdido, miren los huesos que se resaltan en su espalda y en su pecho. Como vemos está irreconocible», dijo.

Frente a ello la joven no se quedó callada y le dijo «Aoc, NO ES MI CUERPO, NO OPINO QUERIDO» en el mismo clic publicado por la plataforma de Tik Tok. ¿Tú le hubieses respondido igual o tomarías en cuenta su crítica?

LINK ORIGINAL: Venevision

