Alejandro Sanz y Rosalía dominan la música latina en los Grammy #Grammy

Rosalía y Alejandro Sanz dominan en la música latina en los premios Grammy. La cantante catalana sigue haciendo historia y gana su primer Grammy. Se llevó el premio al mejor álbum de rock, urban o alternativo de música latina por El mal querer. Mientras tanto, Alejandro Sanz, que no acudió a la gala, se adjudicó el Grammy al mejor álbum pop latino por #Eldisco.

MÁS INFORMACIÓN Cuatro cosas en las que fijarse en los Grammy de Billie Eilish, Lizzo y Rosalía Rosalía arrasa en los Grammy Latinos Vestida de blanco y con sus características uñas postizas, Rosalía recibió su premio emocionada y hablando castellano, catalán e inglés. “Mil gracias. Felicidades a todos los nominados. Quiero deciros que honestamente es un orgullo y placer. El flamenco para mí es una inspiración. Muchísimas gracias por defender y creer en mi proyecto y mi música”, dijo. Competía contra X 100PRE de Bad Bunny, Oasis de J Balvin & Bad Bunny, Indestructible de Flor De Toloache y Almadura de iLe. Alejandro Sanz, por su parte, competía contra Vida de Luis Fonsi, Montaner de Ricardo Montaner, 11:11 de Maluma y Fantasía de Sebastian Yatra.

VÍDEO – Discurso de agradecimiento de @rosaliavt tras ganar el Grammy en categoría ‘Best Latin Rock, Urban Or Alternative Album’. #GRAMMYs pic.twitter.com/k21JCJqMZE

? Rosalía Noticias (@RosaliaNoticias) January 26, 2020 Rosalía ya se erigió el año pasado como triunfadora de los Grammy Latinos. Recibió los premios de El mal querer como disco del año y Con altura como canción urbana. La colaboración de Rosalía con la super estrella del reguetón J Balvin no ha parado de dar alegrías a la cantante catalana. Con altura fue el vídeo musical más visto durante 2019 en España y el segundo en todo el mundo . Obtuvo 1.141 millones de reproducciones, el vídeo musical más visto de 2019 en Youtube en España y ocupa el segundo puesto a nivel mundial, según la lista anual de la plataforma de vídeo. Fue una de los dos artistas de 2019 que superaron los mil millones de reproducciones, junto al reguetonero Daddy Yankee.

Demasiado que decir y todo por demostrar. GRACIAS ?? Estoy lleno de orgullo por #ELDISCO , por todos y cada uno de vosotros que cada día me empujáis a seguir y a luchar por lo que amo. #MejorÁlbumPopLatino #GRAMMYs @RecordingAcad https://t.co/3inBxB5hMD

? Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) January 26, 2020 En los Grammy Latinos, la canción de Alejandro Sanz y Camila Cabello Mi persona favorita ganó el premio a la mejor grabación del año, un galardón al producto musical completo.

Principales categorías Mejor álbum de pop ? When We All Fall Asleep, Where Do We Go? de Billie Eilish

Mejor álbum de pop tradicional ? Look Now de Elvis Costello & The Imposters

Mejor álbum de urbano contemporáneo ? Cuz I Love You (Deluxe) de Lizzo

Mejor álbum de blues contemporáneo ? This Land de Gary Clark Jr.

Mejor álbum de rock ? Social Cues de Cage the Elephant

Mejor álbum de música alternativa ? Father of the Bridge de Vampire Weekend

Mejor álbum de country ? While I?m Livin? de Tanya Tucker

Mejor álbum de electrónica – No Geography de The Chemical Brothers

Mejor álbum de folk – Patty Griffin de Patty Griffin

Mejor álbum de R&B ? Ventura de Anderson .Paak

