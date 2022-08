Alejandro Salas presenta su renuncia a la militancia de Somos Perú

Entornointeligente.com /

La defensa del estado democrático nunca será una «defensa sesgada». Soy y seré siempre un defensor de la democracia, la institucionalidad y el estado de derecho; coherente con ello, he presentado mi renuncia a @SomosPeruOf . Mi gratitud siempre al partido y a todas sus bases. pic.twitter.com/q39qQQO4oB

— Alejandro Salas (@SalasZ_AA) August 2, 2022 «La defensa del estado democrático nunca será una «defensa sesgada». Soy y seré siempre un defensor de la democracia, la institucionalidad y el estado de derecho; coherente con ello, he presentado mi renuncia a Somos Perú . Mi gratitud siempre al partido y a todas sus bases», señaló el ministro mediante sus redes sociales. En su carta de renuncia, destacó al líder histórico de Somos Perú, Alberto Andrade Carmona, quien propugnaba que «la democracia es el mejor camino para la modernización y el desarrollo». «En coherencia con dichos principios, durante toda mi trayectoria política, he basado mi actuar en la defensa firme de la democracia y los dispuesto por la voluntad popular», sostuvo el ministro. También lea: [ Ministro Salas: debemos sacar adelante al país trabajando junto al Congreso ] Indicó que ninguna persona demócrata puede avalar iniciativas orientadas a que el país caiga en desgobierno ni en imposiciones carentes de legitimidad. Asimismo, agradeció a la presidenta de Somos Perú, Patricia Lis Sotelo, a la que reconoció como una mujer luchadora y pujante en beneficio del país. «Entiendo que la decisión no viene de ella, auguro lo mejor en su camino en el manejo partidario», precisó. Finalmente, afirmó que continuará trabajando de acuerdo a su convicciones en favor de la democracia y el bienestar de todas y todos los peruanos. (FIN) GSR/JCR Más en Andina: El @MTPE_Peru repudia violencia sexual que se habría cometido en el Parlamento https://t.co/Ytgv7XI7o2 pic.twitter.com/WIoOhwDwLV

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 2, 2022 Publicado: 1/8/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com