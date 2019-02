♫ LAS MENTIRAS DE “BOHEMIAN RHAPSODY” | Archivos musicales, Noticias Musica

Entornointeligente.com /

Durante la presentación de la película Wembley, uno de los integrantes de Queen, Brian May , dijo : ” Bohemian Rhapsody no es una película sobre Queen, es una película sobre Freddie“.

Había mentido para poder salvar el honor de la verdad en la historia de Queen , porque se resaltan que varios aspectos de la película no reflejan los hechos reales de la vida de los protagonistas. Demasiadas mentiras.

Los productores se ponían las vendas antes de las heridas subrayaban que, si bien la película está hecha con base en la historia de Queen y Freddie Mercury , “Bohemian Rhapsody no es un documental”, por lo que se tomaron ciertas licencias y se realizaron algunos ajustes sobre la realidad. Era desviar la atención de las mentiras de la película.

La banda de rock británica Queen se formó en 1970. La película “Bohemian Rhapsody” presenta la historia en que se formó el grupo muy diferente a lo que pasó en la realidad. La primera gran mentira.

En el film, Freddie Mercury se encuentra por primera vez con el guitarrista Brian May y el batería Roger Taylor en 1970 , tras una actuación de Smile , la banda que precedió a Queen

Esto sucede, casualmente, justo después de que el bajista y cantante del grupo Tim Staffell se retirara de la banda. Según la película, Mercury no les convencía, pero después dejaron que entrara en la banda

Gran mentira. La realidad es que Freddie Mercury conoció a sus compañeros de banda mientras estudiaba arte y diseño en la escuela Ealing Art College de Londres. Allí, Mercury se hizo amigo de Tim Staffell, que era parte de Smile junto a May y Taylor, y poco después se hizo fan de la banda. Cuando Staffell dejó el grupo en 1970, ambos amigos, Mercury ingresó en el grupo

John Deacon se sumó a Queen como bajista en 1971 . En la película mienten en la fecha en que se incorporó el bajista John Deacon.

En el film, se define desde que Freddie Mercury empezó a formar parte de la banda y que Deacon era parte del grupo desde los inicios.

Sin embargo, la verdad es que Freddie no solo convenció a May y Taylor para cambiar el nombre del grupo a Queen, sino que fue en 1971 cuando ingresaron al bajista John Deacon al grupo.

Otro personaje que aparece en la película y que dista de la realidad es el de Ray Foster , un ejecutivo discográfico de EMI.Según el relato ficticio, Foster se negó en un principio a producir la canción “Bohemian Rhapsody” porque era demasiado larga y le pidió al grupo que hicieran música más comercial

Enorme falsedad. No hay pruebas de que haya existido un Ray Foster en la realidad.El personaje puede estar inspirado en el directivo de EMI, Roy Featherstone, aunque él era un gran fan de Queen, a diferencia de Foster en la película.

Freddie Mercury y Mary Austin tuvieron una relación amorosa que se transformó en amistad para toda la vida.En la película se cuenta que Mercury conoció a su novia Mary Austin la misma noche en la que se unió a la banda en 1970.Falsedad.

Lo cierto es que no se interesó en ella hasta después de convertirse en el líder de Queen. El film también crea de forma ficticia la manera que surge la historia de amor entre Freddie Mercury y Jim Hutton, al contar que ambos se conocieron en una fiesta organizada por el cantante en la que Hutton , trabajaba como camarero

En la vida real, se conocieron en un club nocturno .Hutton dijo que en 1984 rechazó a Mercury cuando lo invitó para tomar una copa, porque no lo había reconocido en ese entonces , aunque Mercury ya fuera una estrella. Hutton trabajaba como peluquero en el hotel Savoy de Londres . Cuando se volvieron a encontrar, en 1985, ya nunca más se separaron.Su relación duró siete años, hasta la muerte de Mercury en noviembre de 1991

El propio Hutton fue diagnosticado con sida en 1990 y no aparece en un lugar destacado en la película, porque el filme concluye con la actuación de Queen en el mega concierto Live Aid de 1985 en Londres , que ocurrió poco después de que comenzara su relación con Mercury Cerca del final de la película, Freddie Mercury se entera de que tiene sida y lo revela a sus compañeros antes del concierto Live Aid.Esta es la mayor mentira y sorprendente, porque si hubieran visto el video de la actuación , Freddie Mercury todavía disfrutaba de una buena salud.

Es el tema más vergonzoso de la película. La aparición de Rami Malek, si se le compara con la de Freddie es hartamente grotesca. Jamás se debió incluir. Es algo ridículo. Pero la gente o no ha visto la actuación de Freddie o no se acuerdan.

Freddie Mercury murió el 24 de noviembre de 1991. Según el propio Jim Hutton , Mercury no supo de su enfermedad hasta 1987, y no lo anunció oficialmente hasta el 23 de noviembre de 1991, un día antes de su muerte. Esa es tal vez la más patética violación de la película

John Deacon ha dicho:

“Nunca vi una película distorsionar sus hechos de una manera tan punitiva. Es como si la película quisiera castigar a Freddie Mercury. L a trágica muerte de Mercury por sida fue un momento clave a principios de los años 90 para tomar conciencia sobre la enfermedad. Conectar su enfermedad con su actuación en Live Aid parece frívolo y cruel”.

Sin duda la presentación de Queen en el concierto benéfico Live Aid en Wembley , Reino Unido, en 1985 fue la más famosa de la historia de la banda

La película muestra que el grupo se reunió para participar en el concierto tras una larga temporada sin verse las caras.Pero no fue así, ya que la banda había lanzado el año anterior su álbum “T he Works “y realizaron una laraga gira mundial para presentar el disco.

Es de risa, otro gran embuste ,en tan mediocre película . En el film , Mercury firmó un contrato en solitario por 4 millones sin decírselo a sus compañeros de la banda y esto generó tensión en el grupo

Posteriormente, se ve cómo el cantante dijo que necesitaba un descanso de la banda y que cada uno debía tomar su camino. La banda se tomó un descanso en 1983 , pero sus miembros siempre se mantuvieron en contacto

Lo que ocurrió en la vida real es que la banda perdió su entusiasmo en 1983, tras haber estado de gira durante una década. Todos los miembros estuvieron de acuerdo en tomarse un descanso y centrarse en sus carreras como solistas.

Los miembros del grupo no perdieron el contacto y comenzaron a trabajar en 1983 en el disco ” The Works,” que incluye el gran éxito “Radio Ga Ga” que quizá fue la mejor interpretación del grupo en el Live Aid. Lady Gaga tomó el nombre de la canción , sin saber que el tema escrito por Roger Taylor en Ibiza , al escuchar una canción que era una “caga”, palabra que no podía utilizar

Por eso, muchos críticos llaman al film Bohemian GAGA .

Comparen :

MÁS INFORMACIÓN

Correo electrónico

