Entornointeligente.com /

Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp

El tercer DLC de Assassin’s Creed Odyssey ya está disponible y su lanzamiento obedece a un doble propósito: más allá de enlazar la aventura de Alexios o Kassandra con el resto de la saga, Estirpe será el clímax del arco narrativo que se inició en El legado de la primera hoja.

Alejandro Montenegro Banco Activo

Un capítulo decisivo que da continuidad al controvertido broche de Una dinastía en la sombra y -sin entrar en spoilers- nos llevará hacia una trama en la que la máxima motivación de nuestro protagonista será proteger a sus seres queridos .

Alejandro Montenegro Banco Activo

Ahora bien, Estirpe también servirá de nexo entre esta nueva etapa de la saga y las primeras entregas, revelando el origen los Assassins. Aunque antes, y como verás en el siguiente tráiler, tendremos que arreglar cuentas de una vez por todas con la Orden de los Antiguos

Eso sí, antes de subirnos las mangas hay tres requisitos previos para disfrutar de este tercer episodio de El legado de la primera hoja:

Completar las misiones de Naxos del capítulo 7 de la historia principal del juego. Completar una dinastía en la sombra , el segundo episodio del arco argumental. Que nuestro personaje tenga como mínimo nivel 28. Requisitos lógicos, si tenemos en cuenta el desarrollo de los acontecimientos

Por otro lado, Estirpe y los dos capítulos anteriores de El legado de la primera hoja están incluidos en el pase de temporada junto con un segundo arco argumental que llegará en primavera. No está de más recordar que el pase viene incluido en las ediciones Gold, Ultimate, Spartan y Pantheon de Assassin’s Creed Odyssey , aunque también se puede adquirir el primer arco argumental por separado por unos 24,99 euros

Continuando su hoja de ruta, Assassin’s Creed Odyssey ha alternado entre contenidos gratuitos en forma de historias adicionales o el recientemente lanzado modo New Game +, y aquellos incluidos en su Pase de Temporada, aunque aquellos que dispongan de este último recibirán un reclamo extra a finales de este mismo mes: la edición remasterizada de Assassin’s Creed III

Te dejamos con su tráiler

Compartir Assassin’s Creed Odyssey recibe Estirpe, la historia que condujo a la formación de los Assassins

MÁS INFORMACIÓN

¿Deseas opinar sobre este artículo? Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp Share this: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Google+ (Se abre en una ventana nueva) Relacionado ← Previous Michael Jackson deja de sonar en estaciones de radio en Nueva Zelandia y Canadá tras documental ?Leaving Neverland? Guaidó: Vamos a dar los primeros pasos para recuperar nuestra burocracia Next → You May Also Like Este encendedor quiere ayudarte a dejar de fumar marzo 1, 2019 admin Comentarios desactivados en Este encendedor quiere ayudarte a dejar de fumar Extensión para beneficiarios del Estatus de Protección Temporal marzo 1, 2019 admin Comentarios desactivados en Extensión para beneficiarios del Estatus de Protección Temporal Google olvida mencionar micrófono en su sistema de seguridad febrero 21, 2019 admin Comentarios desactivados en Google olvida mencionar micrófono en su sistema de seguridad El Tiempo Caracas 20 ° lluvia ligera humidity: 79% wind: 1m/s NNE H 22 • L 21 28 ° Thu 28 ° Fri 29 ° Sat 29 ° Sun Weather from OpenWeatherMap Suscribirse a Blog por correo electrónico Ingrese su dirección de correo electrónico para suscribirse a este blog y recibir notificaciones de nuevos mensajes por correo electrónico

Correo electrónico

CULTURA CULTURA “La palabra cultura está proscrita” marzo 6, 2019 admin Comentarios desactivados en “La palabra cultura está proscrita” CULTURA a telonear y tocar en salas enanas” marzo 6, 2019 admin Comentarios desactivados en a telonear y tocar en salas enanas” CULTURA cómo descubrir todo el arte del país andino en Madrid marzo 6, 2019 admin Comentarios desactivados en cómo descubrir todo el arte del país andino en Madrid CULTURA Maestra gana 10 mil dólares por leer letra chiquita de póliza marzo 6, 2019 admin Comentarios desactivados en Maestra gana 10 mil dólares por leer letra chiquita de póliza

Entornointeligente.com