Luke Perry en fotos: el legado del “chico malo” de “Beverly Hills 902010”

Entornointeligente.com /

(Foto: Archivo) El actor estadounidense Luke Perry murió este lunes 4 de febrero en el Hospital St. Joseph en Burbank, Califonia. La estrella de 52 años de edad había sido ingresado el miércoles pasado a causa de un derrame cerebral.

Nacido en Ohio en 1966, el célebre actor se hizo famoso por interpretar al personaje de Dylan McKay en la serie televisiva Beverly Hills 90210 .

Alejandro Montenegro Banco Activo

(Foto: Archivo) Llegó a Hollywood en 1984 persiguiendo sus sueños. Ahí tuvo una serie de trabajos ocasionales, desde pavimentar asfalto hasta vender zapatos; todo para poder pagar sus clases de actuación . Después de tres años haciendo audiciones, y más de 200 rechazos, Luke Perry consiguió su primer trabajo como actor profesional en el cortometraje de Twisted Sister: Come Out and Play

(Foto: Archivo) En 1987 consiguió su primer papel importante interpretando a Ned Bates en el programa estadounidense Loving , por el cual tuvo que mudarse a la ciudad de Nueva York

En 1988 obtuvo otro papel dramático importante en la serie de televisión Another World , la cual tenía como personaje central a una joven extraterrestre de 15 años

Un año después, consiguió el papel que lo catapultaría a la fama, luego de ser elegido para la serie juvenil del productor Aaron Spelling , Beverly Hills 90210

(Foto: Archivo) Para tal serie, Perry había audicionado para el papel del atleta Steve Sanders, sin embargo fue elegido para interpretar a Dylan, ” el chico malo ” de la serie, y el galán con el que todas las chicas soñaban . En ese entonces, la crítica lo comparó con el mítico James Dean por su actitud melancólica y rebelde

(Foto: Archivo) Beverly Hills fue emitida por 10 años hasta su último episodio del 17 de mayo del año 2000. Tras lo cual, Perry probó suerte en pantalla grande con su participación en la película Scorchers

Posteriormente, tuvo un papel secundario en la película Buffy the Vampire Slayer y de forma paralela, incursionó en apariciones como invitado para distintos programas de televisión y doblaje de voz en series animadas

(Foto: Archivo) Entre sus interpretaciones más distinguidas se encuentra The Incredible Hulk y Mortal Kombat , aunque todo el mundo lo recuerda por su aparición en Los Simpson , donde se interpretó a sí mismo como el medio hermano de Krusty el payaso . También tuvo una aparición en Padre de familia , en un capítulo en el que Peter Griffin escribe un artículo donde afirma que el actor es homosexual

Perry participó en otros proyectos independientes, como The Florentine , película que cuenta la historia del dueño de un bar en un pueblo minero de Pensilvania, que intenta ayudar a sus amigos con las desilusiones de la vida

(Foto: Instagram) Su segundo proyecto más importante llegó en 2002, cuando protagonizó la serie Jeremiah para HBO , que narra un futuro post apocalíptico en donde un virus mortal se apoderó del planeta. La serie sólo duró 10 episodios, sin embargo, renovó su fama y le permitió catapultarse al teatro , donde hizo su debut interpretando a la drag queen de The Rocky Horror Picture Show

En 2006, Perry regresó a la televisión protagonizando el drama de NBC, Windfall , que solo duró una temporada. Posteriormente reanudó sus apariciones como invitado y realizó un spot de nueve episodios en FCU: Fact Checkers Unit .

(Foto: Acrhivo) En 2008, rechazó la oportunidad de protagonizar una escisión de Beverly Hills 90210 , sin embargo, continuó participando en otras series. En 2015 hizo el papel de detective en el drama Ties that bind the up network.

En la actualidad tenía un papel protagónico en el exitoso programa Riverdale. Según trascendió, hasta hace unos días la estrella estuvo filmando en Los Ángeles nuevos episodios de la cuarta temporada de la serie en los estudios de Warner Bros, la cual suspendió el rodaje por su enfermedad y fallecimiento

(Foto: Archivo) TEMAS RELACIONADOS beverly hills 90210 Hollywood Luke Perry mexico-entretenimiento murió luke perry

Entornointeligente.com