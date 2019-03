Noruega ha pasado de un 80% de coches diésel a que un 60% sean coches eléctricos o híbridos en nuevas compras

Entornointeligente.com /

Noruega es el país de la Unión Europea que lidera el ranking de coches eléctricos, según los datos de EV Volumes . El país nórdico rivaliza con Alemania pese a contar con una población considerablemente inferior y se calcula que aproximadamente 84.000 coches enchufables fueron vendidos en Noruega durante el año pasado. Modelos como el Hyundai Kona , el Volkswagen eGolf el Tesla Model 3 o el Nissan Leaf son muy populares y han conseguido colocarse entre los modelos más demandados. Tal es así, que la situación ha cambiado totalmente y se ha pasado de un mercado donde el diésel era imperante en las altas nuevas a un mercado donde el 60,1% de las altas nuevas son coches eléctricos o híbridos enchufables . En Xataka ¿Por qué la cuota del coche eléctrico en Noruega es del 21% y en España es del 0,32%? Noruega vende menos coches, pero la mayoría eléctricos o híbridos Según refleja InsideEV , en septiembre de 2018 Noruega experimentó un incremento de las ventas de coches eléctricos e híbridos como nunca lo había hecho. Pese a que las ventas de coches habían disminuido un 2,1% en comparación con el año anterior , los coches eléctricos destacaban entre las nuevas altas. Tesla entregó en septiembre un total de 2.016 vehículos, el 19% de todas las ventas nuevas durante ese mes. Mientras tanto, el Nissan Leaf y su gran autonomía fue el coche más vendido. Como apunta Juan Luis Hortelano , en apenas 8 años han pasado de un 80% diesel a un 20%, mientras que los coches eléctricos e híbridos han subido hasta el 60%. Los datos de la gráfica no incluyen las importaciones de vehículos usados. Mientras que se incluye como eléctricos un pequeño número de vehículos basados en el hidrógeno. Pese a que la transición a los vehículos eléctricos está ocurriendo rápidamente en Noruega, no será tan fácil sustituir toda la flota de coches antiguos. Según los datos del Centro de Estadística de Noruega ( SSB )), a finales de 2018 el coche electrificado representa únicamente el 6,5% de la flota . Un aumento respecto al 4% y 5,1% que teníamos a principios y finales de 2017, pero lejos de ser mayoría. Según los datos oficiales, a finales de 2018 había un total de 2,8 millones de coches en el país nórdico, pero de todos ellos solo unos 200.000 son eléctricos. Cómo funcionan las subvenciones al coche eléctrico en Noruega Según el medio noruego TU.no , hasta hace pocos días la infraestructura de carga eléctrica ha sido gratis. El país ha estado subvencionado con grandes ayudas la expansión del coche eléctrico , aunque en este caso han sido los ayuntamientos y las administraciones locales y no un plan del gobierno central. En Xataka Todos los coches eléctricos con descuento y ayudas por el plan Moves en España Estas subvenciones se llegaron a estimar en unos 40 mil millones de coronas, aunque según el medio noruego y basándose en datos oficiales, el gasto de 2017 se encontraría muy lejos de esa cifra y entorno a los 5.800 millones de coronas, unos 600 millones de euros . Más allá de la diferencia de precios y poder adquisitivo, en Noruega los coches eléctricos han disfrutado de exenciones como la del 25 % de IVA , que sí tienen que pagar los coches con motor de combustión interna. Además de incentivos como peajes de las autopistas gratis, circulación permitida por el carril BUS/VAO y aparcamiento gratuito en ciudades como Oslo, la capital.

