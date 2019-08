Alejandro Bedoya exige al congreso acabar con tiroteos

Entornointeligente.com /

Estados Unidos se paralizó ante una semana negra, pues en los últimos siete días se registraron cuatro tiroteos masivos que en conjunto dejaron al menos 34 muertos y más de 50 heridos, algo que ha causado eco incluso en la Major League Soccer, donde un jugador se pronunció en contra de la violencia que se vivió durante las últimas horas.

Alejandro Bedoya, ex seleccionado de los Estados Unidos lanzó un contundente mensaje hacia el congreso de su país , luego de marcar el gol que abrió el marcador en el encuentro entre Philadelphia Union y el D.C. United, correspondiente a la semana 22 de la MLS.

Luego de su gol al minuto 3, el mundialista estadounidense en Brasil 2014, tomó un micrófono de ambiente en el Audi Field de Washington y sentenció: “Hey Congreso”, hagan algo. Terminen con los tiroteos ahora” , algo que fue captado por la transmisión televisiva en el encuentro ante el conjunto capitalino.

So Ale Bedoya grabbed a field-level mic after scoring his goal and shouted, live on national television:

“HEY CONGRESS, DO SOMETHING. END GUN VIOLENCE NOW.”

My man. Need a lot more voices like his in pro sports. #DOOP #DCU pic.twitter.com/UrexCrVIx3

— Pablo Maurer (@MLSist) August 5, 2019

En las últimas 24 horas, las ciudades de El Paso, Texas, Dayton, Ohio y Chicago, Illinois fueron el foco de atención en la Unión Americana por las masacres ocurridas, que fueron calificadas por las autoridades estadounidenses como “Terrorismo Doméstico” , en unos hechos que se han hecho habituales en los Estados Unidos en los últimos años.

El mensaje de Bedoya contra Trump No es la primera ocasión que el futbolista de raíces colombianas habla sobre la política de los Estados Unidos, pues en 2017 aseguró que su país era “el hazmerreír del mundo” , esto luego de que Donald Trump asumiera la presidencia de los Estados Unidos, mismo al que acusó de crear estereotipos y generar un miedo irracional a la gente.

Bedoya inició la goleada ante D.C. United El mediocampista marcó el primer tanto de la goleada del Philadelphia Union ante D.C. United, al que derrotó por marcador de 5 goles por 1, en un encuentro en el que el mexicano, Marco Fabián, marcó su primer doblete en la MLS, a la que llegó en la presente temporada para unirse al que es actualmente el mejor equipo de la Conferencia Este con 42 puntos, 3 más que el actual campeón de la liga, el Atlanta United.

