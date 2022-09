Alejandra Espinoza ya no puede tener mas hijos «Ya no me puedo embarazar»

Entornointeligente.com /

Despues tantas preguntas Alejandra ha confesado. La actriz Alejandra Espinoza ha sido cuestionada decenas de veces debido a que todos quieren saber si el pequeño Matteo tendrá otro hermanito, lo cual siempre la actriz hacia caso omiso a esta pregunta . Sin embargo recientemente ha hablado sobre el tema y ha confirmado que definitivamente no podrá volver a quedar embarazada, pero esto no significa que no vaya a volver a convertirse en madre.

Esta confesión fue en el podcast Entre Hermanas , habló sobre este tema tan delicado tras tantas preguntas al respecto que hicieron sus seguidores.

«Nunca había contestado tan segura esa pregunta cómo te la voy a contestar horita, esto como lo voy a decir ahora. Nunca, ya nunca jamás… Ya yo embarazarme, ya yo no me puedo embarazar «, dijo la exreina de belleza.

«Es un hecho de que ya yo no , a lo mejor adoptar , o lo que sea más adelante, que ya estemos preparados como familia pero ya no, definitivamente no», añadió.

te puede interesar: No te lo pierdas- Daniella Navarro y Alejandra Espinoza comparten este amor del pasado «Siempre me había tocado contestar: ‘Más adelante, a lo mejor, quién sabe cuándo’… Ahorita yo ya no puedo, he ido bastante al médico en los últimos meses, y estoy bastante tranquila, ni estresada, ni con ganas de llorar «, aseguró la actriz mexicana.

A pesar de no poder concendir un bebe, la exreina no ha descartado darle un hermano a Matteo, también comento sobre las cosas que no está dispuesta a hacer. « Un vientre del alquiler no, eso sí es algo que no haría, quienes lo hayan hecho muy bien, y cada quien con su vida, y respeto completamente la decisión de cada persona», sostuvo.

«Yo considero que si por alguna razón no puedo tener un hijo naturalmente, es porque Dios tiene algún plan para mi vida, eso de ir a buscar alguien más cuando muchísimo niños o muchísimas familias necesitan que alguien se haga cargo de un bebé … Esa es muy forma de ver las cosas y respeto muchísimo a quien lo hace, que a lo mejor verte reflejada en los ojos de un niño es bien importante para muchas mujeres o para muchos hombres o ver el parecido, pero en mi caso quizás porque yo ya tengo a Matteo, no sería un plan», insistió.

La actriz se encuentra trabajando fuerte por su carrera, por lo que no solo debe dedicarse a su familia sino que también su profesión , lo cual roba gran parte de tiempo.

