Alegada namorada de Putin alvo de sanções dos EUA

A alegada namorada do Presidente russo, Vladimir Putin, foi esta terça-feira atingida pelas novas sanções dos Estados Unidos da América em virtude da invasão da Rússia à Ucrânia.

O nome de Alina Kabaeva , de 39 anos, foi um dos que surgiu na última actualização da lista de cidadãos do Departamento de Controlo de Activos Estrangeiros (OFAC, na sigla em inglês) do Tesouro norte-americano. A sanção aplicada pelos EUA passa por congelar todos os activos que a russa detém nos EUA, sendo ainda proibida de negociar com cidadãos dos Estados Unidos.

A decisão surgiu cerca de três meses após o aviso da Casa Branca à alegada namorada de Putin, uma ex-ginasta rítmica que ganhou o ouro nos Jogos Olímpicos em 2004. Os EUA avisaram-na de que ninguém estava a salvo de sanções, mesmo que em Abril o seu nome tivesse sido removido da lista à última hora.

Em Abril, o Wall Street Journal explicava que as sanções aplicadas contra a ex-ginasta poderiam perturbar ainda mais as relações entre Washington e Moscovo, já que Kabaeva é considerada como alguém muito próximo de Putin.

Antes dos EUA, também o Reino Unido, em Maio, aplicou sanções à ex-atleta, que é actualmente a presidente da maior empresa de media privada do país.

Apesar de o Kremlin continuar a negar, vários relatos indicam que Alina Kabaeva é mãe de pelo menos um dos filhos de Putin, sendo que em 2008 um jornal russo indicou que ambos teriam uma relação.

