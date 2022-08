Alec Baldwin piensa que nadie será acusado penalmente por muerte en ‘set’ de filmación

Entornointeligente.com /

El actor estadounidense Alec Baldwin piensa que nadie será acusado penalmente por la muerte de una persona durante la filmación de la película Rust y dijo haber contratado a un detective privado para investigar los hechos, según declaraciones emitidas este viernes 19 de agosto por la cadena CNN .

La directora de fotografía Halyna Hutchins murió tras ser alcanzada por disparos de un arma que Baldwin sostenía durante un ensayo, en octubre pasado en un set del estado de Nuevo México.

Todavía está en curso una investigación criminal sobre el incidente, y los Fiscales aún no han descartado presentar cargos contra los involucrados.

«Creo sinceramente… [que los investigadores] van a decir que esto fue un accidente», dijo Baldwin en una de las raras entrevistas que ha concedido hasta ahora sobre el episodio.

El actor declaró a CNN que en estos últimos diez meses repasó una y otra vez los hechos que llevaron al tiroteo y que había contratado a un investigador privado para investigarlos.

Si bien insiste en que no quiere «condenar» a Hannah Gutiérrez-Reed, la armera y asistente de utilería del set de filmación, señaló que tanto ella como el asistente del director Dave Halls, quien entregó el arma al actor momentos antes del tiroteo, tienen responsabilidad en lo ocurrido.

«Alguien puso una bala real en el arma y debería haberlo sabido», dijo Baldwin. «Ese era el trabajo [de Gutiérrez-Reed]. Su trabajo consistía en observar las municiones (…) y no se suponía que hubiera munición viva en el plató», agregó.

«Hay dos personas que no hicieron lo que debían hacer. (…) No quiero que vayan a prisión o que sus vidas sean un infierno. No quiero eso, pero sí quiero que todos sepan que esas son las dos personas responsables de lo que sucedió».

