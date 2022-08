Alec Baldwin: «La pregunta es: ¿Quién puso una bala real en la pistola?»

Entornointeligente.com /

Cuatro días después de que el FBI concluyera que Alec Baldwin sí apretó el gatillo en el accidente que le costó la vida a la directora de fotografía Halyna Hutchins, el actor apareció en el podcast del periodista Chris Cuomo para afirmar que la pregunta que deben hacerse las autoridades es «¿Quién puso una bala real en la pistola?».

«La persona responsable de la seguridad durante el rodaje dijo que el arma era segura y que podíamos estar tranquilos cuando me la entregó. (…) ¿Por qué dijo esto si no lo sabía o no lo había comprobado?», añadió Baldwin.

La entrevista con Cuomo se subió este martes a las diversas plataformas de audio pero se desconoce si fue grabada de manera previa al reporte del FBI.

En cualquier caso, Baldwin matizó las declaraciones que hizo semanas atrás acerca de que no tiró del gatillo durante el rodaje de «Rust» y arguyó que «amartillar» el tambor del revólver (golpear en repetidas ocasiones el percutor trasero) hizo que se dispara.

El actor comparó esta técnica con la utilizada en las películas del oeste donde, según Baldwin, si se tira del martillo hacia atrás sin haberlo bloqueado, se puede disparar una bala «sin que alguien tenga que apretar el gatillo».

Las investigaciones federales contradicen esta versión de Baldwin ya que, según el informe, el arma estaba «intacta y en estado funcional», por lo que «no pudo dispararse sin apretar el gatillo».

¿Homicidio imprudente? El caso «Rust» se centra en el suceso ocurrido durante el rodaje de esta película el pasado 21 de octubre, cuando la directora de fotografía Halyna Hutchins falleció tras el disparo de un arma que sostenía el actor Alec Baldwin.

Por su parte, el director Joel Souza también resultó herido durante el incidente.

Tras esto, la familia de Hutchins denunció a Baldwin por homicidio imprudente, pero la fiscalía no ha presentado ninguna acusación contra el actor.

Las autoridades de Nuevo México (Estados Unidos) interpusieron una multa de 140 mil dólares en abril a los productores del rodaje de «Rust», entre los que figura Baldwin, por no garantizar el protocolo de seguridad.

De momento, los investigadores del condado de Santa Fe (Nuevo México, Estados Unidos) están esperando a que el FBI finalice el informe de balística y a que se examinen los registros telefónicos del móvil de Baldwin, antes de pasar el caso a los fiscales para que presenten posibles cargos.

De igual forma, tal como solicitó Baldwin, se está tratando de averiguar cómo una bala real se filtró en el set de rodaje escapando al control de Hannah Gutiérrez Reed, la especialista en armas al mando en «Rust». EFE

LINK ORIGINAL: El Carabobeno

