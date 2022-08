Alec Baldwin insiste en que no apretó el gatillo en el set de Rust

Entornointeligente.com /

Hace unos días un informe forense del FBI concluyó que el arma utilizada en el accidente no pudo haber sido disparada sin apretar el gatillo . Los fiscales aún no han tomado una decisión sobre los cargos.

Informate más El FBI concluye que Alec Baldwin disparó la pistola que mató a Halyna Hutchins en el rodaje de ‘Rust’ Baldwin explicó el concepto de «avivar un arma» a Cuomo, lo que pudo haber contribuido al tiroteo mortal. «En las viejas películas del oeste, verías a alguien avivar el martillo de un arma», dijo Baldwin.

«Si el percutor no se bloqueaba y alguien tiraba de él lo suficiente, dispararía la bala sin que alguien tuviera que apretar el gatillo», explicó Baldwin.

«El hombre que es el principal oficial de seguridad del set de la película declaró que el arma estaba segura cuando me la entregó», dijo Baldwin. «El hombre que era el principal oficial de seguridad de la película declaró frente a toda la asamblea: ‘Esto es un arma fría’. Ahora bien, ¿por qué dijo eso si no lo sabía y no lo había comprobado? El punto es que nos dijeron que todo estaba bien y que puedes relajarte y estamos trabajando con un arma con la que es seguro ensayar».

«Lo que es probable es que alguien que fue responsable de una situación o una línea de responsabilidad y la otra persona, un tándem de las dos personas, una de ellas o ambas fueron negligentes», dijo Baldwin.

El abogado de Baldwin dijo en abril que la investigación de OSHA «exonera» a Baldwin. Concluyó que la gerencia de Rust Movie Productions LLC «sabía que no se estaban siguiendo los procedimientos de seguridad de armas de fuego en el set y demostró una total indiferencia por la seguridad de los empleados al no revisar las prácticas laborales y tomar medidas correctivas» cuando ocurrió el incidente fatal.

Baldwin le dijo a Cuomo que, si bien está frustrado por la situación, él no es la víctima aquí, sino Hutchins.

«Nada va a traer de vuelta a esta mujer. Ella esta muerta. Tiene un niño pequeño», dijo Baldwin. «Esta es la verdadera tragedia. Todo lo que hemos dicho no importa: yo, la prensa. Mi punto es que la verdadera tragedia aquí es lo que le sucedió a esta mujer».

LINK ORIGINAL: Ambito

Entornointeligente.com