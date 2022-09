Alec Baldwin: fiscalía planea llevarlo a juicio por muerte de Halyna Hutchins

Entornointeligente.com /

De acuerdo con el diario Los Ángeles Times , el dinero servirá para designar a una fiscal especial, Andrea Reeb, como supervisora del caso y para cubrir todos los costos relativos al juicio. En una carta previa, fechada el 30 de agosto y publicada por el diario local Santa Fe New Mexican , la fiscal del condado de Santa Fe (Nuevo México), Mary Carmack-Altwies, avanzó que hasta cuatro personas podrían enfrentar cargos criminales por el accidente mortal y pidió financiación para el caso. «Uno de los posibles acusados es el reconocido actor Alec Baldwin», indicó en esa misiva, que no citaba a los otros tres implicados. Responde el abogado La fiscal subrayó que «si se justifican los cargos», tenía previsto procesar a las cuatro personas de «inmediato» en un caso que sería «costoso» y por el que solicitó un fondo de emergencia de 635,000 dólares, el doble de lo finalmente acordado. De momento se desconocen los plazos y la fecha que se barajan para la celebración del supuesto juicio. Por su parte, el abogado de Baldwin, Luke Nikas, respondió este lunes con un comunicado en el que aseguró que «la Fiscalía del distrito dejó claro que no ha recibido el informe del sheriff ni ha tomado decisión sobre contra quién se presentarán cargos». «Durante mis comunicaciones con la oficina del fiscal hace solo unas semanas, después de que se presentara la solicitud de financiación del 30 de agosto, me dijeron que sería prematuro discutir el caso porque aún no habían revisado el archivo ni deliberado sobre la decisión de acusación», añadió. [Lea también: Alec Baldwin: «No hay palabras que expresen mi tristeza» ] El caso ‘Rust’ El caso ‘Rust’ se centra en el suceso ocurrido en el rodaje de esta película el pasado 21 de octubre, cuando la directora de fotografía Halyna Hutchins falleció tras el disparo de un arma que sostenía el actor Alec Baldwin durante un ensayo. El director Joel Souza también resultó herido durante el accidente. Tras esto, la familia de Hutchins denunció a Baldwin por homicidio imprudente, pero la Fiscalía no ha presentado ninguna acusación contra el actor. En una investigación paralela, las autoridades de Nuevo México (Estados Unidos) interpusieron una multa de 140,000 dólares en abril a los productores del rodaje de ‘Rust’, entre los que figura Baldwin, por no garantizar el protocolo de seguridad. Agencia Efe: todos los derechos son reservados. Está prohibido todo tipo de reproducción sin la autorización previa y por escrito de la Agencia Efe. [Lea también: Actor Alec Baldwin dispara arma de utilería y mata a una mujer en rodaje ] Más en Andina: ¡Alerta en Cuba! ?? El huracán Ian llegará en la madrugada del martes con categoría 3 https://t.co/pIvSwZJcSa pic.twitter.com/0MIGg8D2Gs

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) September 26, 2022 (FIN) EFE/CCH Publicado: 26/9/2022

