Entornointeligente.com /

Baldwin dice que no observó ningún problema de seguridad en set de «Rust» 1:13 (CNN) —- Alec Baldwin dice que no cree que él o cualquier otra persona enfrente cargos penales por el tiroteo fatal del año pasado en el set de filmación de «Rust», un episodio trágico que dice que «le ha quitado años» de vida y le ha pasado factura a él profesionalmente.

Los fiscales que esperan el informe de investigación de la oficina del sheriff de Santa Fe sopesarán las pruebas en el tiroteo del 21 de octubre de 2021 en el set del viejo oeste de la película en las afueras de Santa Fe, Nuevo México, para determinar si presentan cargos. Baldwin y los miembros del equipo estaban ensayando una escena en una iglesia rústica cuando una pistola de utilería en la mano del actor se disparó, matando a la directora de fotografía Halyna Hutchins e hiriendo al director Joel Souza.

Las investigaciones sobre la tragedia se han centrado en cómo fue que una bala real terminó en un set de cine.

En su entrevista con CNN, Baldwin atribuyó la responsabilidad de la tragedia a Hannah Gutiérrez Reed, quien se desempeñó como asistente de armería y utilería en la película, y al asistente de dirección Dave Halls, quien le entregó el arma. A través de sus respectivos abogados, tanto Gutiérrez Reed como Halls acusaron a Baldwin de desviar la culpa hacia otros.

«Alguien puso una bala real en el arma y esa persona debería saber el riesgo», dijo Baldwin. «Ese era el trabajo [de Gutiérrez Reed]. Su trabajo consistía en mirar la munición y colocar la ronda ficticia o la ronda en blanco, y no se suponía que hubiera rondas reales en el set».

«Hay dos personas que no hicieron lo que se suponía que debían hacer», agregó. «No estoy sentado aquí diciendo que quiero que, ya sabes, vayan a prisión, o que quiero que sus vidas sean un infierno. No quiero eso, pero quiero que todos sepan que esas son las dos personas que son responsables de lo sucedido».

Según una queja administrativa presentada este mes por la oficina de seguridad y salud ocupacional del Departamento de Medio Ambiente de Nuevo México contra la productora, Gutiérrez Reed le dijo a Halls que la alertara cuando llegara Baldwin, para que pudiera realizar una revisión de seguridad en su arma de fuego. La denuncia continúa diciendo que el armero salió de la iglesia «esperando que el Sr. Halls le notificara cuando llegara el Sr. Baldwin». En cambio, dice la denuncia, Halls le entregó el revólver directamente a Baldwin.

«¿Por qué [Gutiérrez Reed] no revisó esa bala? ¿Por qué Halls no la obedeció?», añade Baldwin. «¿Por qué me dio el arma? ¿Por qué no revisó? ¿Por qué le dijo a la tripulación [que era un arma fría]?»

Baldwin también se preguntó en voz alta si Seth Kenney, el proveedor de utilería de la película, accidentalmente proporcionó balas reales al set de «Rust». Un informe del FBI publicado la semana pasada dijo que se encontraron 150 cartuchos de munición real en el set.

CNN se ha comunicado con Kenney para obtener comentarios.

«Estamos de acuerdo con el señor Baldwin y creemos que Seth Kenney, como principal proveedor de municiones, mezcló cartuchos reales con cartuchos de fogueo en las municiones proporcionadas a Rust», dijo Jason Bowles, abogado de Gutiérrez Reed, en un comunicado a CNN. «Hemos pedido nuevamente que la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Fe y el FBI analicen las balas reales en busca de huellas dactilares y ADN para confirmar de dónde provienen. Hasta la fecha, no lo han hecho y esta es una pregunta vital que debe responderse para descubrir toda la verdad de lo sucedido».

CNN se ha comunicado con la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Fe para obtener comentarios.

Kim Basinger habla sobre la agorafobia, el trastorno de ansiedad que sufre 1:06 «No estamos de acuerdo con los intentos del Sr. Baldwin de desviar la culpa hacia otros. No le corresponde a él decidir o repartir la culpa», agregó Bowles.

En un comunicado, el abogado de Halls dijo que Baldwin está tratando de quitarse la culpa.

«Baldwin está señalando con el dedo a otros porque la evidencia lo está señalando a él», dijo Lisa Torraco. «Halls no es responsable. Todos deben detenerse. Las personas solo señalan con el dedo a Halls porque no quieren asumir la responsabilidad de estar equivocados. Halls es un chivo expiatorio. La gente necesita mirar la evidencia».

Baldwin ha dicho repetidamente que amartilló el arma, retiró el percutor, pero no apretó el gatillo. Un informe forense del FBI recientemente publicado dice que el arma no se pudo disparar durante las pruebas que hizo el FBI sobre su funcionamiento normal sin apretar el gatillo mientras el arma estaba amartillada. El informe señaló que el arma finalmente falló durante las pruebas del FBI después de que las partes internas se fracturaron, lo que provocó que el arma se disparara en la posición amartillada sin apretar el gatillo.

Luke Nikas, abogado del actor, le dijo a CNN el domingo que el informe del FBI «se está malinterpretando».

«Cuando Alec Baldwin apareció ese trágico día para filmar, no tenía ni una sola razón en el mundo para pensar que había una bala real en esa pistola, en esa iglesia o incluso en esa propiedad», dijo Nika a CNN en un comunicado posterior. entrevista el jueves. «Sería un gran error judicial [acusar a Baldwin]».

‘No quiero ver sufrir a nadie’ En los últimos 10 meses, Baldwin dice que ha repetido en su cabeza los eventos que llevaron al tiroteo fatal. Mientras esperaba que los fiscales del condado de Santa Fe anunciaran los resultados de su investigación, Baldwin dice que tomó el asunto en sus propias manos.

«Contraté a un investigador privado», dijo.

Según lo que le informó su investigador privado, Baldwin dijo que no cree que lo acusarán penalmente.

Baldwin dijo que cree que Gutiérrez Reed y Halls tampoco deberían ser acusados ​​penalmente.

«Estoy bastante seguro de que ninguno de ellos debería volver a trabajar en un set de filmación», dijo. «Creo sinceramente… [que los investigadores van] a decir que esto fue un accidente. Es trágico».

Baldwin agregó que no quiere «condenar» a Gutiérrez Reed.

«Quiero decir que tal vez sea el católico en mí», dijo Baldwin. «Tengo el impulso de decir, no quiero ver sufrir a nadie. No quiero sentarme allí y decir, ya sabes, ve a buscarla y condenarla».

‘Que ella haya muerto, eso es lo peor de todo’ La filmación de «Rust» se cerró después del tiroteo. Baldwin dice que hizo todo lo posible para tratar de completar la filmación de la película en un esfuerzo por proporcionar ganancias potenciales al esposo de Hutchins, Matthew Hutchins, y a su hijo.

El viudo de la directora de fotografía está demandando a la productora de la película y Baldwin es uno de los demandados.

«La gente habla de terminar la película para honrar a Halyna y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, eso es genial. Pero lo que es más importante, queríamos poner el dinero en el bolsillo del niño», dijo Baldwin a CNN, refiriéndose al hijo de Hutchins.

Baldwin dice que ha perdido cinco trabajos desde el tiroteo de «Rust» y habría dejado el negocio del cine si no fuera por el apoyo de su esposa, Hilaria Baldwin, quien espera su séptimo hijo este año. «Me despidieron de otro trabajo ayer», dijo. «Ahí estaba todo listo para a hacer un a película, subirme a un avión… Llevo meses hablando con estas personas y ayer me dijeron que no quieren hacer la película conmigo por esto».

Baldwin también dice que teme por su seguridad desde que el expresidente Donald Trump dijo públicamente que creía que el actor mató a Hutchins a propósito.

Baldwin dice que es ese tipo de estrés el que le «ha quitado años de vida».

«Hay un torrente de personas que me atacan y que no conocen los hechos», dijo, y le dio crédito al apoyo de su familia por mantenerlo en marcha.

«Si no tuviera a mi esposa, no sé dónde estaría ahora… Si no la tuviera, probablemente habría renunciado, me habría jubilado, me habría ido, ya sabes, hubiera vendido todo lo que tenía, habría conseguido una casa en medio de la nada y, ya sabes, hubiera encontrado algo más que hacer, vender bienes raíces».

Sobre si regresará a un set de televisión o de una película, Baldwin dice que ya no trabajará con armas de verdad. Los cineastas en estos días pueden emplear efectos digitales para crear armas realistas en la pantalla, dice.

Baldwin también dice que no pasa un día en que no piense en Hutchins y lo que sucedió.

«Todos la adoraban como persona», dijo Baldwin, elogiando el talento y el carácter de Hutchins.

«Que ella muriera, eso es lo peor de todo. Alguien murió, y fue evitable. Fue tan innecesario», dijo. «Todos los días de mi vida pienso en eso».

Brandon Griggs, Julia Jones, Josh Campbell y Kevin Flower de CNN contribuyeron a este informe.

MÁS INFORMACIÓN

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com