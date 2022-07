Alcaraz se atasca ante Musetti y pierde en Hamburgo su primera final

Entornointeligente.com /

C arlos Alcaraz había declarado antes de la final del ATP 500 de Hamburgo que esperaba lograr en ella un seis de seis, aludiendo a que había ganado sus cinco finales previas. Pero Lorenzo Musetti , un compaáero de generación -19 aáos Carlos, 20 Lorenzo- ha conseguido quebrar la racha en un partido muy serio por parte de ambos jugadores, en el que Carlos fue de menos a más, equilibrando el partido pero sin conseguir romper la igualdad, y Lorenzo no acusó el golpe anímico de haber perdido cinco puntos de partido en la segunda manga. 6-4, 6-7 (8) y 6-4 ha sido el resultado.

El italiano fue mejor en el inicio del partido, ‘ suplantando ‘ prácticamente la personalidad tenística de Alcaraz, usando con mucha inteligencia la dejada e impidiéndole desarrollar su juego ofensivo, intentando que la bola no cobrara demasiada velocidad . Carlos, un tanto apagado, no consiguió igualar el ‘break’ inicial de Musetti porque tampoco logró inquietar demasiado su servicio. Logró un ‘break’ pero a continuación cedió el saque de nuevo y no volvio a tener bolas de ‘break’ hasta el 4-3 de la segunda manga a favor de Lorenzo.

Sin embargo, Musetti logró en ese momento igualar un 0-40. Carlos no acusó la circunstancia, y tampoco un polémico punto en el que la bola dio -la cámara lo delató- doble bote antes de que Musetti devolviera sin que la árbitra lo advirtiera ni Musetti lo reconociera . El italiano tuvo sus dos primeras bolas de partido con su servicio pero Carlos las igualó y por fin logró el ‘break’ para llegarse al desempate. En él, de nuevo el italiano se adelantó con 6-3, tres bolas de partido más , pero Carlos forzó la tercera manga con cinco puntos consecutivos.

El puntazo más ‘peleón’ de Musetti

