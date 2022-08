Alcaldesa de La Pintana apunta a Contraloría tras investigación por intervencionismo electoral:»Me restringe mi libertad de expresión el contralor»

Entornointeligente.com /

La edil Claudia Pizarro, abordó la investigación que llevó a cabo la Contraloría General de la República por intervencionismo electoral tras publicar en sus redes sociales preferencias por la opción Apruebo de cara al plebiscito del 4 de septiembre. El ente contralor determinó no llevar más allá la denuncia hecha por el diputado del Partido Republicano, Johannes Kaiser, pero sí instó a la autoridad comunal a no realizar actos de campaña durante horario laboral. Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro , abordó la denuncia que recibió en Contraloría General de la República por parte del diputado del Partido Republicano, Johannes Kaiser , por intervencionismo electoral al señalar su partidismo por la opción Apruebo de cara al plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre.

En una conversación con el canal de YouTube CacoTV, la edil habló sobre el fallo del ente contralor que precisó que el actuar de Pizarro fue improcedente por manifestar su opción en redes sociales.

Contraloría sobre el caso expresó que «si bien se advirtió que las publicaciones de la especie se efectuaron a través de la cuenta privada de la autoridad comunal y no en la cuenta del municipio, sin que consten elementos que permitan aseverar que en ese acto se utilizaran recursos municipales -equipos computacionales o conexión a internet-, la referida divulgación habría sido llevada a cabo durante la jornada laboral de la aludida alcaldesa».

Frente a esta declaración, la autoridad comunal manifestó en la entrevista que «nunca me he hecho tan famosa en Contraloría, en una semana me cayeron seis denuncias de la ultra derecha pinochetista», a lo que añadió que todas sus redes sociales fueron revisadas.

«La Contraloría ahora ralló la papa. Perdón, capaz que me manden de nuevo a la Contraloría por este programa. Me restringe mi libertad de expresión el contralor. Yo creo que de verdad está rallando la papa», complementó Pizarro.

En esta línea cuestionó al controlador general. «No me puedo sacar fotos con una bandera del Apruebo en La Pintana. ¿Qué onda? ¿Dónde la vio? De verdad», indicó.

Ante esto, el conductor del programa indicó coloquialmente: «En resumen, contralor, pare el hueveo». A lo que Pizarro complementó: «Pare el hueveo».

Otras investigaciones El controlador general de la República, Jorge Bermúdez, también investigó al Gobierno del Presidente Gabriel Boric , por la misma causa. En concreto, se ofició a la Secretaría General de Gobierno (Segegob), cuya titular es la ministra Camila Vallejo , por la campaña «Chile Vota Informado», en su arista «concepto creativo y producción audiovisual en el marco».

