Alcaldesa Claudia Pizarro y triunfo del Rechazo: «Si la gente les creyó a ellos, el problema fue nuestro»

Tras el triunfo del Rechazo, la alcaldesa de La Pintana y una de las más acérrimas figuras del Apruebo en los despliegues territoriales, Claudia Pizarro, realizó un mea culpa y señaló que «siempre he tomado opciones y me las he jugado por lo que creo, sin esconderme ni disfrazarme de lo que no soy». «No es primera derrota que sufro y seguramente sufriré otras. Felicito a los ganadores, porque respeto la democracia. A seguir, porque no está muerta quién pelea», complementó.

La alcaldesa de la comuna de La Pintana y una de las principales voceras territoriales del Apruebo durante toda la campaña, Claudia Pizarro, felicitó a los adherentes del Rechazo tras imponerse en el plebiscito constitucional de salida, donde dicha opción consiguió el 61,86% de las preferencias.

Pizarro utilizó sus redes sociales y comentó que «siempre he tomado opciones y me las he jugado por lo que creo, sin esconderme ni disfrazarme de lo que no soy».

«No es primera derrota que sufro y seguramente sufriré otras. Felicito a los ganadores, porque respeto la democracia. A seguir, porque no está muerta quién pelea», enfatizó.

Siempre he tomado opciones y me las he jugado por lo que creo, sin esconderme ni disfrazarme de lo que no soy. No es primera derrota que sufro y seguramente sufriré otras. Felicito a los ganadores, porque respeto la democracia. A seguir, porque no está muerta quien pelea! 💜 💪🏽 pic.twitter.com/S5PjQrwBBn

— Claudia Pizarro (@ClaudiaPizarro) September 5, 2022

Por otro lado, la jefa comunal realizó un mea culpa a raíz de los resultados, y manifestó que «si la gente les creyó a ellos y no a nosotros, el problema no fue de la gente: el problema fue nuestro», sentenció.

