Alcaldesa chilena denunció maltrato del consulado manejado por Maduro hacia los venezolanos

Entornointeligente.com /

Por Monitoreamos

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! «Hay gente que se pasa toda la noche y estacionan el auto en cualquier lugar para estar un poco cobijados, y nuestros vecinos no pueden salir. Dejan los autos ahí para ponerse en la fila. Está lleno de fecas humanas porque pasan toda la noche y no hay baños. Esto es un abuso», afirmó.

View this post on Instagram

A post shared by Evelyn Matthei (@evelynmatthei)

La mandataria local denunció que fue maltratada por un funcionario del consulado que la expulsó del lugar cuando acudió a reclamar.

«Hay un funcionario soberbio, maleducado, grosero, que me echó a mí, me dijo que me fuera, y yo estaba en la vereda, en espacio público. Este señor se ha dado el lujo de echarme», dijo.

«Es una prepotencia tota. La gente, tantos los venezolanos como los chilenos que viven acá, están sufriendo, y esto no se puede aguantar», sostuvo.

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com